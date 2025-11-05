Burkina/Banwa-Sensibilisation-Lycéens-Patriotisme

Solenzo : Les immergés sensibilisent les lycéens au respect des couleurs nationales

Solenzo, 4 Nov. 2025 (AIB) – Les bacheliers de l’immersion patriotique de 2025 en collaboration avec la direction provinciale de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique ont sensibilisé, hier lundi 3 novembre 2025, les élèves du lycée provincial des Banwa sur le respect des couleurs.

Les immergés de 2025 soutenus par la direction provinciale de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique ainsi que le personnel du lycée provincial des Banwa ont regroupé les élèves de toutes les classes pour faire un témoignage de leur passage à l’immersion patriotique obligatoire et également leur montrer comment monter les couleurs.

Selon Souleymane Lamizana porte-parole des immergés cette initiative est d’amener les élèves à comprendre le sens de l’ordre et la discipline et aussi les inviter à être des patriotes pour le Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

