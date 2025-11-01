Burkina/Banwa-Hommage-Martyrs-Insurrection

Solenzo : Les forces vives observent une minute de silence en mémoire des victimes de l’insurrection populaire

Solenzo :31 Oct. 2025 (AIB) – Les forces vives de la province des Banwa ont observé une minute de silence, le vendredi 31 octobre 2025 à 10 H 00 en mémoire des victimes de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d’Etat manqué de septembre 2015.

La province des Banwa a commémoré la journée des martyrs des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d’Etat de septembre 2025 devant la préfecture de Solenzo en présence du Haut-commissaire, Sanfiénalé Joseph Sirima, et les différents responsables des couches sociales et de l’administration publique.

Autour de 9 h 55 les participants se sont placés devant la préfecture et à partir de 10 H 00 un coup de sifflet a permis à chacun de se souvenir de ces moments et à porter tous les disparus de ces événements dans leur cœur.

Agence d’Information du Burkina

SO-dnk-ata