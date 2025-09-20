Burkina-Banwa-Salubrité

Solenzo : Les bacheliers de l’immersion nettoient le CSPS urbain 2 et la préfecture

Solenzo, 20 sept. 2025 (AIB) – Les bacheliers de l’immersion patriotique ont nettoyé les alentours de la préfecture de Solenzo ainsi que la cour du CSPS urbain 2, à l’occasion de leur journée de salubrité organisée ce samedi.

Les bacheliers de l’immersion patriotique de l’année 2025 se sont retrouvés au lycée provincial samedi 20 septembre 2025 matin pour un cross, avant de converger vers la préfecture pour donner le coup d’envoi de la journée de salubrité.

Selon Souleymane Lamizana, porte-parole des bacheliers, cette journée visait à mettre en pratique les connaissances acquises durant les trente jours d’immersion.

« Nous avons commencé avec la journée de salubrité et nous envisageons de nous organiser pour mettre en place un projet d’agriculture et d’élevage au profit des générations futures », a-t-il déclaré.

Munis de dabas et de machettes, les participants ont coupé les hautes herbes et les ont mises en tas. Après la préfecture et le CSPS, d’autres services recevront également des actions de nettoyage afin d’assainir les lieux publics.

Agence d’information du Burkina

SO/ata