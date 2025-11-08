Burkina/Banwa-patriotisme-montée couleurs

Solenzo : le Haut-commissaire invite les élèves à la discipline et au respect des aînés

Solenzo,6 Nov. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, a appelé les élèves à l’ordre, à la discipline et au respect des aînés, le jeudi 6 novembre 2025 au collège d’enseignement général de Solenzo, lors de la traditionnelle montée des couleurs tournante.

Cette montée des couleurs est placée sous trois objectifs selon le premier responsable de la province à savoir la souveraineté et l’unité, un hommage aux FDS, VDP et un appel à l’action pour un développement du Burkina Faso.

Les élèves, le personnel de l’établissement, les FDS et les responsables des différentes couches sociales ont fait le déplacement autour du mât du CEG de Solenzo pour assister à cette montée.

M. Sirima a profité de cette cérémonie pour lancer un appel aux élèves à participer à toutes les activités de développement, à respecter les enseignants, les parents et aussi être des élèves modèles, disciplinés et patriotes.

Après la montée des couleurs, les élèves et le personnel de l’établissement ont offert 6 sacs de ciment pour le compte de Faso Mêbo provincial.

Les commerçants ont remis à leur tour 2 tonnes de ciment et les bouchers de Solenzo ont fait un don d’une tonne de ciment.

Le total des dons s’élève à la date d’aujourd’hui à 40 tonnes de ciment selon le secrétaire général de la province des Banwa, Abdoul Kader KongZabré, qui a fait le bilan devant l’effectif des 450 réalisé pour la montée des couleurs de ce jour.

