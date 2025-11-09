Burkina/Banwa-Sport-Football-Inter-Service

Solenzo : Lancement de la 10e édition du tournoi inter-service

Solenzo, 8 Nov. 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la province des Banwa, Abdoul Kader KongZabré, représentant le Haut-commissaire a lancé la 10e édition du tournoi inter service, le samedi 8 novembre 2025, sur le terrain de l’école Solenzo ‘’A’’.

Après une fine pluie, les amoureux du ballon rond ont pris d’assaut le terrain de l’école Solenzo ‘’A’’ pour suivre le match d’ouverture de la 10e édition, opposant l’équipe des Forces de défense à celle des Forces de la sécurité.

L’honneur a été donné au commandant du 18e Bataillon d’intervention rapide, le Capitaine Papa Parfait Kambou, de donner le coup d’envoi du match.

Les militaires en maillot bleu et la sécurité regroupant les policiers et les forestiers ont porté le maillot noir.

La première mi-temps s’est soldée par un score nul de zéro but partout.

C’était un match à suspense avec des occasions de buts ratés.

À la fin du temps règlementaire, le score était toujours nul entre les deux formations.

Aux tirs aux buts, l’équipe de la Sécurité s’est montrée plus adroite devant les buts en réussissant un tir contre zéro pour leur adversaire du jour.

Rendez-vous est donné aux amoureux du ballon les samedis et dimanches pour la suite de la compétition. La finale est prévue pour fin décembre 2025.

