Burkina/Banwa-Don-Drone

Solenzo : La population du village de Bèna offre un drone de plus de 5 millions aux VDP

Solenzo, 12 Sept. 2025 (AIB) – La population du village de Bèna situé à 15 km de Solenzo a offert, le vendredi 12 septembre 2025, un drone de 5 millions 556 000 FCFA aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dudit village pour le renforcement de leur capacité dans la lutte contre le terrorisme.

La population du village de Bèna a répondu présente à la cérémonie de remise de drone aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) en présence des autorités communales et les responsables des Forces de défense et de sécurité.

Selon Madou Kienou, chef du village de Bèna, cette acquisition a été possible grâce à une contribution volontaire des filles et fils du village.

« C’est l’entente règne au sein du village. Chacun a fait de son mieux et voici le résultat. Cela va permettre à nos VDP de contrôler tout le village chaque moment pour que rien ne nous surprenne », a déclaré le chef du village Madou Kienou.

Selon ses dires, les femmes à elles seules ont contribué à hauteur de 1 500 000 FCFA et les anciens élèves 500 000 FCFA.

Les hommes ont complété le reste pour avoir ce drone qui permettra aux VDP d’être plus opérationnel dans leur mission.

« Si la nation nous appelle nous devons répondre présent et la population de Bèna en est un exemple. Vous avez prouvé que c’est ensemble dans l’entente que nous allons défendre notre pays, notre province et notre village », a laissé entendre Marou Ilboudo, le président de la délégation spéciale de Solenzo à la population de Bèna.

Agence d’information du Burkina

SO-dnk-ata