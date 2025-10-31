Burkina/Banwa-Commémoration-Armée-Civils

Solenzo : FDS, VDP et civils dans un mouvement patriotique

Solenzo, 31 oct. 2025 (AIB) – Les Forces de la défense de la sécurité (FDS) et les Volontaires de la défense de la patrie (VDP) et la population civile ont lancé les 72 H d’activités entrant dans le cadre du 65e anniversaire des Forces armées nationales.

Les activités ont débuté Le vendredi 31 octobre 2025 par un cross populaire suivi d’aérobic entre les Forces de la défense de la sécurité (FDS) et les Volontaires de la défense de la patrie (VDP) et la population civile.

Le cross a démarré à 6 h à l’école Solenzo ‘’A’’ dans une ambiance empreinte de joie et de bonne humeur.

Après un tour d’un rayon de près de 2 km, le cross a pris fin sur le terrain de l’école Solenzo ‘’A’’ où les participants ont pris part aux différents mouvements de l’aérobic.

Selon le commandant du 18e Bataillon d’intervention rapide (BIR), le Capitaine Papa Parfait Kambou, cette commémoration sera ponctuée par un nettoyage du cimetière de Solenzo et de don de sang, durant les 72h d’activité.

Le Haut-commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, a appelé toute la population à rester aux côtés des Forces combattantes car, selon lui, la fin de la lutte est très proche.

Ces 72 h se tiennent au plan national sous le thème est : « Les forces armées nationales engagées avec le peuple dans la révolution progressiste populaire pour une défense souveraine du territoire ».

Agence d’Information du Burkina

SO-dnk-ata