Solenzo : FDS et veille citoyenne livrent un match de cohésion et de solidarité

Solenzo,18 Oct. 2025 (AIB)- Les forces de défense et de sécurité et la veille citoyenne de Solenzo ont livré un match amical sur le terrain de l’école Solenzo A ce samedi 18 octobre 2025 dans l’après-midi devant un public sorti nombreux pour la circonstance pour une bonne cohésion entre FDS, VDP et la population de la ville.

Pour la cohésion et la solidarité entre FDS, VDP et population, le 18è Bataillon d’intervention Rapide et la veille citoyenne ont organisé un match amical entre forces combattantes et veille citoyenne après une activité de salubrité qui a lieu ce samedi 18 octobre matin.

Selon le commandant du 18è BIR Papa Parfait Kambou, cette initiative permet de mettre en confiance la population et aussi cultiver un lien de fraternité et de solidarité en FDS, VDP et population.

L’équipe des FDS en bleu et celle de la veille en vert ont livré un match qui s’est soldé par le score d’un but partout.

« Le score est un score de cohésion et c’est Solenzo qui a gagné », a indiqué le commandant du 18e Bataillon d’intervention Rapide, capitaine Papa Parfait Kambou,

