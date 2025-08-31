Burkina/Banwa-veille citoyenne -patriotisme

Solenzo/Ban: 4 salles d’hospitalisation en chantier

Solenzo, 31 août 2025 (AIB) – Les habitants du village de Ban se sont mobilisés, ce dimanche 31 août 2025, à travers leur veille citoyenne, pour lancer la construction de quatre salles d’hospitalisation et l’entretien de la route menant à Bèna.

Situé à 20 km de Solenzo, le village de Ban a initié, par une forte mobilisation, l’opération baptisée « Ban Mêbo », inspirée de l’initiative présidentielle « Faso Mêbo ».

Depuis le 15 août dernier, les villageois, dans le cadre de cette veille citoyenne, se sont engagés dans la réfection des pistes d’une longueur de 5 km. Des tricycles transportent de la terre et des pierres pour combler les nids-de-poule, pendant que d’autres villageois creusent des caniveaux afin de faciliter l’évacuation des eaux pluviales.

Selon le porte-parole de la veille citoyenne, Abdoul Wahab Soré, les journées de vendredi et de dimanche sont désormais consacrées aux travaux d’intérêt général.

« Ce dimanche, nous avons entamé la confection des briques destinées à la construction de quatre salles d’hospitalisation pour le CSPS, dont le coût est estimé à plus de 4 millions de F CFA. Nous avons également réalisé un rond-point, qui n’est pas encore ouvert, à 300 000 F. En plus de l’entretien des routes que vous voyez, nous prévoyons la construction d’un CEG pour le village », a-t-il expliqué.

Pour soutenir ces actions, une contribution volontaire en nature et en espèces a été instaurée.

« En dehors des travaux de Ban Mêbo, nous avons mené des opérations de pulvérisation et d’assainissement, notamment dans les lieux publics. Nous sommes aussi en train de mettre en place un projet pour doter chaque VDP d’une moto neuve et acquérir un tracteur de labour pour le village d’ici la fin de l’année », a ajouté M. Soré.

Agence d’ Information du Burkina

