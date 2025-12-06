Burkina-Education-Social-Soutien-Etudiants

Social: le Mouvement Kwazulu apporte du soutien à des étudiants en situation difficile

Ouagadougou, 6 déc. 2025 (AIB)-des anciens étudiants de l’Université Joseph Ki Zerbo, regroupés autour du Mouvement Kwazulu, ont apporté vendredi à Ouagadougou, un énorme soutien à des étudiants actuellement en situation difficile, a constaté l’AIB sur place.

Ces anciens étudiants du Mouvement Kwazulu sont des promotionnaires de 2005, de l’Unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion, option économie et gestion des entreprises et des organisations (UFR/SEG option EGEO) qui ne se sont pas perdus de vue depuis 20 ans.

Ils ont apporté des vêtements, des chaussures, des vivres, de l’argent, des bons d’assurance maladie, des tickets de restaurants de pus de 700 000FCFA etc. pour réconforter leurs petits frères et sœurs, toujours dans les études dans des conditions difficiles.

Selon le porte-parole du Kwazulu, Issouf Guinko «nous sommes à notre 3e édition. Nous avons tous été diplômés de cette faculté. Comme nous avons continué à maintenir les mêmes relations, les mêmes affinités nous-nous sommes dit qu’il fallait qu’on fasse quelque chose pour nos frères et sœurs parce que nous savons ce qu’on vit à l’université. Les situations sont très difficiles. Certains souvent sont amenés à vouloir abandonner parce qu’ils n’arrivent pas à manger, à se déplacer ou à se soigner».

Il explique que « les éditions précédentes, on était à une vingtaine d’étudiants (soutenus), cette année, on est à 45 personnes et on espère que les années à venir on sera à une centaine. Notre aide est matériel et surtout de réconfort pour avoir le courage de poursuivre leurs études. Si nous sommes aujourd’hui ce que nous sommes, ça veut dire qu’eux aussi peuvent devenir comme nous demain ».

Le chef de service social du Centre national des œuvres universitaire (CENOU), Issouf Lengani qui a réceptionné les dons a reconnu que « on a des milliers d’étudiants en difficulté, des étudiants de parents déplacés internes, des étudiants de parents sous blocus, des étudiants vivant dans la précarité, en situation de handicap qui sont là et ça ne va pas. Il y a des gens qui ont de la peine à gagner 100F par jour pour se restaurer ».

Il mentionne que c’est de l’humanisme, ce geste des anciens étudiants. « Nous sommes donc heureux aujourd’hui. Nous remercions Dieu et les donateurs. 30 étudiants bénéficieront des tickets de restauration (2 fois par jour, à midi et le soir) et 15 étudiants bénéficieront de la carte d’assurance maladie d’une durée d’un an. Cette carte permet de bénéficier d’une subvention dans l’achat des produits pharmaceutiques à hauteur de 75%. C’est une grosse épine qu’ils ont arraché à nos pieds ».

De la citée de la Patte d’oie, le Mouvement Kwazulu est allé au Centre Delwendé pour également soutenir les vieilles.

« Nous sommes également à notre 3e édition au Centre Delwendé. On a apporté notre réconfort à nos mamans : des médicaments, de la nourriture, des habits, des chaussures, de l’argent et bien d’autres choses qui leur seront utiles », a fait savoir le porte-parole du Kwazulu Issouf Guinko.

La Sœur Germaine Sawadogo, au nom du centre a dit « grand merci au groupe d’amis. Tout ce qu’ils nous ont apporté nous est bénéfique. Les difficultés sont énormes : problème d’alimentation, de soins etc. Que Dieu fructifie leurs entreprises ».

Agence d’information du Burkina

as/ata