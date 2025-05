Situation nationale : des membres du Gouvernement échangent avec le Corps diplomatique accrédité au Burkina Faso

(Ouagadougou, le 19 mai 2025)

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de lExtérieur, avec à ses côtés ses collègues de la Défense et des Anciens Combattants, de l »Economie et de l’Action humanitaire, ont eu ce 19 mai, un dialogue direct avec l’ensemble des Chefs des Missions diplomatiques des Postes consulaires, ainsi que les organisations internationales et interafricaines accrédités au Burkina Faso.

La rencontre présidée par le ministre dEtat ministre de la Défense et des Anciens Combattants, a porté sur la situation nationale du Burkina Faso, notamment la sécurité-défense, la diplomatie, l’Economie, lAction humanitaire et dautres questions diverses.

Pour le gouvernement, ce cadre de dialogue avait pour objectif de donner les informations jutes et réelles aux partenaires diplomatiques, et par ricochet, relever les préoccupations et corriger certaines lectures erronées sur la situation nationale du Burkina Faso.

Cette rencontre, 4e du genre, vient renouveler, lesprit douverture et de dialogue, la disponibilité des autorités burkinabè à partager avec les partenaires l’information vraie découlant de la bonne source.

« La présente session se veut aussi un moment de réajustement et de correction de certaines actualités. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, néchappent pas à la pollution médiatique sur un certain nombre de sujets. Et lorsquon est dans un tel contexte, il est important que ceux qui détiennent linformation juste puissent rencontrer les diplomates et les représentants que vous êtes, pour vous apporter linformation, celle qui va aussi vous orienter dans vos choix dans le renforcement de la coopération et des relations avec le Burkina Faso », a souligné SEM Karamoko Jean Marie TRAORE.

Cette tribune, vise par ailleurs, « à renforcer la collaboration et la coopération de sorte que le Burkina Faso et les pays de lAES puissent atteindre leurs objectifs axés sur la recherche du bonheur des populations », soutient pour sa part le ministre dEtat, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, chargé de diriger les travaux.

Le Général de Brigade Célestin SIMPORE a surtout déploré certains comportements, tendant à saper les efforts de la lutte contre le terrorisme comme la désinformation qui envahit les réseaux sociaux.

« Ces comportements nous poussent parfois à croire que le terrorisme nest quun instrument de géopolitique pour faire et défaire les Etats, dans le sens des intérêts de certaines puissances » a-t-il martelé.

Tout en saluant l’esprit douverture du gouvernement burkinabè envers le corps diplomatique, lAmbassadeur du Royaume du Maroc, doyen du Corps diplomatique Son Excellence Youssef SLAOUI, a invité lensemble des diplomates, « à saisir de cette occasion unique qui dénote de la volonté réelle de dialogue et déchanges du gouvernement, en donnant un contenu concret aux échanges et à avoir des informations de première main, de la part des autorités attitrées dans le cadre de la confiance mutuelle et de la sincérité ».

DCRP/MAECR-BE

Agence d’Information du Burkina