Sissili : Une Association veut promouvoir la lecture pour combattre l’ignorance

Léo , 22 nov. 2025(AIB) – L’Association Lire à Léo (A2L) a organisé, les 21 et 22 novembre 2025 à Léo, la première édition des Journées du Livre et de la Lecture de Léo (J3L), pour promouvoir la lecture comme moyen de lutte contre l’ignorance.

« Le Burkina Faso est en guerre dans tous les domaines pour son indépendance et sa souveraineté. L’ennemi le plus dangereux est l’ignorance et l’arme la plus puissante pour la combattre est la lecture », a déclaré le promoteur Savadogo, justifiant ainsi le choix d’investir le front de l’éducation.

Cette première édition qui s’est tenu sur le thème « Livre et développement endogène » a été placée sous la présidence du Haut-Commissaire de la Sissili, Téwendé Isaac Sia et parrainée par le directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, Serge Lawabien Toé.

Au programme de ces deux jours, une conférence sur le thème de l’édition, animée par le professeur d’université et écrivain, le Dr Dramane Konaté, a été suivie de concours de lecture, de prestations artistiques en slam et en théâtre, interprétées par des élèves et des enseignants, devant un public nombreux.

Représentant le Haut-Commissaire, le président de la délégation spéciale de la commune de Léo, Kassoum Koalaga, a salué l’initiative de l’A2L. Il a exhorté les élèves à « s’investir dans la lecture pour garantir leur succès à l’école ». Le représentant du parrain a, pour sa part, réaffirmé son soutien à une activité qui « s’inscrit dans les objectifs de sa direction pour améliorer la qualité de l’enseignement ».

La première édition des J3L s’est achevée sur une note de satisfaction générale, avec un rendez-vous déjà pris pour une seconde édition en 2026.

Fondée en 2023 par le Centre d’études et de promotion de la lecture(CEPL), dirigé par le professeur des lycées et collèges Lassané Savadogo, l’Association Lire à Léo (A2L) inscrit son action dans un contexte national particulier.

