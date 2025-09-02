Burkina-Sissili-Patriotisme-Léo-District-Sanitaire

Sissili/Montée des couleurs : Le District Sanitaire de Léo à l’honneur

Léo, 02 sept. 2025 (AIB)-La cérémonie mensuelle de montée des couleurs s’est tenue ce mardi dans l’enceinte du district sanitaire de Léo, province de la Sissili, sous l’égide du Haut-Commissaire, Téwendé Isaac SIA, représenté pour l’occasion par son Secrétaire général, Baowind-Sida Bingo. Cette activité patriotique se déroule chaque premier mardi du mois dans un service public de la province.

Placée sous le signe de la santé et du dévouement, cette édition a été présidée par le Secrétaire général de la province et organisée par le Médecin chef de district (MCD), Dr Abdou Aboubacary. Cette cérémonie a connu la présence effective des autorités administratives, judiciaires, militaires, sanitaires, ainsi que les corps constitués, les forces vives de la province et le personnel du district.

« Nous traduisons notre gratitude à l’ensemble des forces vives de la Sissili, particulièrement aux forces combattantes, et aussi au Médecin chef de district et son équipe pour les initiatives développées en faveur de la santé des populations », a déclaré le Secrétaire général, Baowind-Sida Bingo.

Au nom du Haut-Commissaire, il a rappelé les valeurs de civisme, de solidarité et de travail que symbolise le drapeau national et a invité tous les acteurs à plus de cohésion et de dévouement pour le développement de la Sissili.

Pour sa part, le MCD du district sanitaire, Dr Abdou Aboubacary, a exprimé sa fierté d’appartenir à « cette génération qui se bat pour sa souveraineté », ainsi que sa satisfaction pour le choix de son service comme cadre de cette activité.

« Ce drapeau qui flotte aujourd’hui au-dessus de notre structure est un rappel de notre devoir envers la patrie. Il nous inspire à redoubler d’efforts pour offrir des soins de qualité à nos concitoyens. J’invite mes collaborateurs à être unis derrière la Révolution populaire progressiste (RPP) pour acquérir notre souveraineté sur tous les plans », a-t-il indiqué.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance solennelle et fraternelle, renforçant le lien entre l’administration territoriale et les acteurs de la santé, unis autour des symboles de la République.

La prochaine montée des couleurs se tiendra en octobre à la Direction provinciale de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique (DPESFPT).

Agence d’Information du Burkina

BAN/ OS/ BBP