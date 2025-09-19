Burkina – Sissili – Léo – Don – BBF

Sissili : L’entreprise BBF offre 5 tonnes de ciment à la commune de Léo

Léo, 18 sept. 2025 (AIB)-L’entreprise Brolik Burkina Faso Advertising Media (BBF) a offert jeudi cinq tonnes de ciment à la commune de Léo pour soutenir les travaux communautaires, notamment la réparation des voiries dégradées par la saison des pluies.

Les responsables de BBF ont expliqué que ce geste s’inscrit dans leur politique de responsabilité sociale. « C’est notre façon de contribuer concrètement à l’amélioration du cadre de vie des populations », a déclaré la responsable marketing provinciale Amamata Nignan.

La remise officielle s’est déroulée dans une ambiance conviviale à la maison des jeunes de Léo, en présence des représentants de l’entreprise et des leaders communautaires.

Très reconnaissants, les bénéficiaires ont promis une utilisation judicieuse des matériaux. Ils en ont profité pour lancer un appel à d’autres structures et à la population à suivre cet exemple et œuvrer ensemble au développement de la Sissili.

En attendant le lancement de l’initiative Faso Mêbo, ce geste est un jalon pour l’avenir de la localité.

Agence d’information du Burkina

BAN/yos