Sissili : Lancement de la deuxième édition de la Semaine nationale de la planification familiale

Léo, 11 novembre 2025 (AIB)-La deuxième édition de la Semaine nationale de la planification familiale plus (SNPF+) a été officiellement lancée ce mardi 11 novembre 2025 à Bieha, dans la province de la Sissili. La cérémonie, présidée par le secrétaire général de la province, Baowindsida Bingo, a mis en lumière l’urgence d’intensifier la planification familiale comme solution clé à la mortalité maternelle et infantile.

Cette édition coïncide avec la Semaine mondiale de l’allaitement maternel, soulignant l’approche globale de la santé de la reproduction.

Elle se tient sous le thème : « Réduction de la mortalité maternelle et infantile pour l’atteinte des objectifs de développement durable dans un contexte de défi sécuritaire, à travers l’intégration des services de santé de la reproduction. »

La cérémonie a mobilisé les forces vives de la commune de Bieha, notamment les autorités coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires, témoignant de l’engagement collectif pour cette cause sanitaire.

Dans son allocution d’ouverture, le secrétaire général Baowindsida Bingo a dressé un constat alarmant de la situation sanitaire au Burkina Faso, justifiant l’importance cruciale de cette initiative.

« Entre la semaine 1 et la semaine 42 de cette année, notre pays a malheureusement enregistré près de 12 300 décès périnatals et 717 décès maternels dus à des complications liées à la grossesse ou à l’accouchement », a-t-il révélé.

Ces chiffres, selon lui, appellent à une mobilisation sans précédent pour garantir l’espacement des naissances et l’accès à des soins de qualité, malgré le contexte d’insécurité qui complique l’accès aux formations sanitaires.

Face à cette tragédie sanitaire, le Dr Abdou Aboubacary, médecin-chef du district sanitaire de Léo, a rappelé la nécessité et les bienfaits de la planification familiale.

« La planification familiale est avant tout un choix de vie, un acte de responsabilité et un moyen sûr de construire un avenir meilleur pour la mère, l’enfant et la famille », a-t-il martelé.

Le médecin-chef a ensuite lancé un appel solennel pour un engagement collectif accru des partenaires, des leaders d’opinion et des communautés, afin que « chaque femme, chaque couple et chaque jeune puisse accéder à une information fiable et à des services de qualité en matière de planification familiale ».

Le lancement de la SNPF+ a été concrètement marqué par des séances de sensibilisation et des démonstrations pratiques, notamment sur l’auto-palpation des seins, devant une population très mobilisée pour la circonstance.

Au-delà de l’offre de services de planification familiale (contraception, conseils), cette semaine spéciale s’étendra à toutes les formations sanitaires du district.

Le programme comprendra également des dépistages gratuits et systématiques des cancers féminins (col de l’utérus et sein), des infections sexuellement transmissibles (IST/VIH) et des hépatites virales, d’où le qualificatif « plus » de cette deuxième édition.

Ces journées sont perçues comme une occasion unique d’offrir des services de santé intégrés et de proximité, essentiels pour l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) liés à la santé.

Agence d’information du Burkina

