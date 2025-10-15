Sissili : La protection sociale au cœur d’un atelier de sensibilisation à l’endroit des travailleurs

Léo, 14 octobre 2025 (AIB)-La direction régionale de la Protection sociale du Nakanbé a organisé, ce mardi 14 octobre 2025, à Léo, un atelier de sensibilisation sur la sécurité sociale au profit des travailleurs de la localité. L’objectif est d’imprégner les participants des textes législatifs et réglementaires régissant la sécurité sociale des travailleurs des secteurs public et privé.

Placée sous la présidence du secrétaire général de la province de la Sissili, Baowindsida Bingo, cette rencontre a réuni une vingtaine de travailleurs. Dans son discours d’ouverture, M. Bingo a invité les participants à suivre attentivement les travaux, au regard de l’importance du thème à l’ordre du jour :

« Ce cadre vise à renforcer vos capacités et à élever votre niveau d’information et de compréhension des textes en vigueur sur la sécurité sociale », a-t-il déclaré.

Animée par les techniciens de la direction régionale, la session a porté sur les mécanismes de protection sociale et la couverture contre les risques sociaux. À travers des échanges interactifs, Lèkoutasoré Madi Zapré, inspecteur du travail, a passé en revue les principaux textes législatifs, notamment la loi n°003-2021/AN du 1er avril 2021 portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l’État.

« Nous avons voulu organiser cet atelier avec l’accompagnement de la CARFO depuis l’adoption de la loi 03 le 1er avril 2021. Beaucoup d’agents publics ignorent encore leurs droits », a-t-il souligné.

Les participants ont également été édifiés sur les procédures d’affiliation, les prestations servies, ainsi que sur les droits et obligations des travailleurs et des employeurs. Les échanges ont permis de lever plusieurs équivoques et de renforcer la compréhension des bénéficiaires.

Les formateurs ont insisté sur la nécessité de déclarer systématiquement les accidents et maladies professionnelles à la hiérarchie.

« Les travailleurs du public font rarement des déclarations de maladies ou d’accidents de travail, or il est très important de le faire pour recouvrer ses droits. De plus, la retraite se prépare pendant qu’on est encore en activité », a expliqué Yoni Moussa Charles, un autre technicien.

Les participants ont salué cette initiative et souhaité sa pérennisation afin d’assurer une meilleure diffusion de l’information relative à la protection sociale.

« C’est une très bonne opportunité qui nous a permis de mieux connaître les risques professionnels, tels que les maladies et les accidents de travail, ainsi que les procédures et conditions applicables à ces situations », a témoigné Saïdou Ouédraogo, secrétaire général de la mairie de Léo.

Il convient de noter que cet atelier a été financé par la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO), dans le cadre de son programme annuel de renforcement des capacités des acteurs du monde du travail.

Agence d’Information du Burkina

BAN/ata