BURKINA-SISSILI-MONTÉE-COULEURS

Sissili : La montée des couleurs de novembre honore le secteur éducatif

Léo, 4 novembre 2025 (AIB) – La cérémonie mensuelle de levée des couleurs s’est tenue ce jeudi 4 novembre 2025 dans l’enceinte de la Direction provinciale de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique de la Sissili, marquant ainsi l’ancrage de ce rituel patriotique au sein du secteur éducatif.

Présidée par le Haut-commissaire, Téwendé Isaac Sia, cette édition a rassemblé les corps constitués, les cadres administratifs, le personnel enseignant et les élèves.

Dans son allocution, M. Sia a souligné la portée symbolique du choix d’un « temple du savoir » pour cet exercice de civisme. « C’est ici que se forme l’élite de demain, et inculquer les valeurs patriotiques à la jeunesse est un impératif pour la consolidation de notre souveraineté », a-t-il déclaré.

« Le geste que nous venons d’accomplir ce matin devrait être reproduit chaque jour dans tous les établissements. Les élèves, les enseignants ainsi que le personnel administratif doivent y participer afin de maintenir et faire vivre cette pratique au sein de nos différentes structures éducatives », a indiqué le directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, Serge Toé.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance de recueillement, les participants affichant leur détermination à servir la nation.

Agence d’information du Burkina

BAN/yos