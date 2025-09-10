Burkina-Sissili-Léo-Clôture-Immersion-Patriotique

Sissili/immersion patriotique : des jeunes conscients de leurs obligations pour la patrie

Léo, 9 sept. 2025 (AIB)-La cérémonie officielle de clôture de la première promotion des bacheliers en immersion patriotique obligatoire, s’est tenue mardi, à Léo, dans la province de la Sissili. Une initiative visant à renforcer chez les jeunes l’esprit civique, patriotique et de cohésion sociale.

Plusieurs discours ont rythmé cette matinée du 9 septembre 2025 à la place de la Nation de Léo.

Pour le représentant des autorités coutumières et religieuses, le Pasteur André Adouabou, a adressé des bénédictions à l’endroit des jeunes immergés et exhorte à l’unité et la paix durable pour la nation. « Nous demandons à l’Eternel, de bénir ces jeunes et protéger notre nation et le gouvernement » a imploré le Pasteur Adouabou.

Quant à Kassoum Koalaga, Président de la délégation spéciale de Léo, a souhaité la bienvenue aux participants et a salué l’engagement des jeunes tout en leurs rappelant l’importance de cet exercice patriotique. Il s’est également réjoui de la tenue et le bon déroulement de cette activité dans sa commune. « Léo est désormais une part de votre histoire tout comme vous êtes une part de la nôtre », a-t-il souligné.

Serge Lawabien Toé, directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, cheville ouvrière de l’immersion patriotique 2025 n’a pas caché sa satisfaction pour la réussite de édition pilote. Il a salué les efforts de tous les acteurs impliqués, avec une mention spéciale au Dr Abdou Aboubacary, médecin chef de district (MCD) de Léo, pour les dispositions sanitaires prises pendant le déroulement de l’immersion patriotique.

Aux « nouveaux jeunes Burkinabè », il conseille : « Ne laissez pas cette immersion être un simple souvenir, faites-en un mode de vie ; le Burkina Faso vous regarde, espère en vous et vous attend ».

Et au représentant des immergés d’adresser leur gratitude à Son Excellence, le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, pour l’initiative et aux encadreurs pour la bienveillance. Il a aussi témoigné de l’expérience enrichissante vécue durant ces semaines de formation. Son intervention a été suivie de la lecture solennelle de la charte des immergés patriotiques qui engage symboliquement chaque participant à incarner les valeurs d’intégrité, de travail et de patriotisme.

Pour certains immergés, cette expérience mérite d’être vécue par tout jeune Burkinabè. « Nous rentrons chez nous mais nous ne sommes pas contents parce qu’on était en train de former une famille » a indiqué Abdou Rachid Déta Diasso. Et Salifatou Nadié de renchérir : « Durant notre séjour, nous avons appris des valeurs que nous allons mettre en pratique partout où nous irons ».

La cérémonie, riche en émotions et en symboles, a été teintée par une prestation artistique de la troupe Tampani de Léo, qui a mis en lumière la culture locale à travers des danses et chants évocateurs des valeurs de courage et de solidarité. Puis, le slam poignant interprété par l’immergé Aboubacar Niangao, dont les mots ont rendu hommage aux forces combattantes et rappelé l’attachement à la nation ainsi que l’espoir placé dans la jeunesse.

Ces moments de détente ont permis à Téwendé Isaac Sia, Haut-Commissaire de la Sissili, de prononcer le discours de clôture. Il a insisté sur l’importance de cette initiative pour renforcer le lien entre la jeunesse et les institutions nationales, tout en les encourageant à être des acteurs du développement et des sentinelles de la paix. « Vous êtes les pionniers d’un programme qui façonnera l’avenir de notre nation. Ensemble, bâtissons un pays où l’intégrité, la solidarité et le courage ne sont pas des mots mais des actes» a-t-il lancé.

Son homologue du Ziro, Sayouba Zoromé a, quant à lui, manifesté sa satisfaction pour le succès éclatant de cette première expérience et permet de projeter sur de meilleures perspectives pour la prochaine édition.

Malgré sous une pluie battante, une remise symbolique d’attestations, ainsi qu’un défilé des différentes cohortes, montrant détermination et fierté sous les averses ont marqué cette cérémonie.

Cette immersion patriotique s’achève ainsi sur une note de succès, renforçant ainsi le sentiment d’appartenance à la mère patrie et la résilience de la jeunesse de la Sissili et du Ziro.

En rappel, 1102 bacheliers, session 2025, dont 327 issus de la province du Ziro et 2 venus spécialement de la diaspora, ont participé activement à cette première édition d’immersion patriotique obligatoire.

