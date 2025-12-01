BURKINA – SISSILI – ÉDUCATION – PASSATION

Sissili/Éducation : Issoufou Koudbi Gandema prend les commandes de la CEB de Boura

BOURA, 1er dec. 2025 (AIB) – Le nouveau chef de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Boura, Issoufou Koudbi Gandema, a été officiellement installé dans ses fonctions le vendredi 28 novembre 2025. La cérémonie s’est déroulée sous la présidence de la présidente de la délégation spéciale (PDS), Judith Diasso/Kanyala.

La communauté éducative de la commune de Boura a désormais un nouveau responsable. Issoufou Koudbi Gandema a officiellement pris les rênes de la Circonscription d’éducation de base, succédant à Boudnoma Fulgence Kabré, appelé à d’autres fonctions.

La passation de charges s’est tenue dans la salle de réunion de la mairie de Boura, en présence des encadreurs pédagogiques, des directeurs d’écoles et du personnel administratif de l’inspection.

Le CCEB sortant, Boudnoma Fulgence Kabré, a exprimé sa reconnaissance à l’ensemble des acteurs de l’éducation de la circonscription pour la franche collaboration dont il a bénéficié tout au long de sa mission. Il a invité ses anciens collaborateurs à réserver le même accueil chaleureux et le même dévouement à son successeur, afin de maintenir la qualité de l’offre éducative dans la commune.

Le représentant de la communauté éducative, Nongarim Konkobo, a également salué les qualités du responsable sortant.

« Depuis son arrivée en janvier 2023, Boudnoma Fulgence Kabré s’est distingué par son sens du devoir, sa régularité et sa capacité à toujours donner le meilleur de lui-même », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Nous nous réjouissons de votre arrivée parmi nous et nous ne doutons point de vos capacités à poursuivre l’œuvre de votre prédécesseur. »

Le nouveau responsable de l’éducation de base à Boura, Issoufou Koudbi Gandema, dit mesurer pleinement l’ampleur de la tâche qui l’attend. Il a sollicité l’accompagnement de tous les enseignants, encadreurs et autorités locales pour relever les défis de l’éducation dans la commune, dans un esprit de continuité et d’amélioration des performances scolaires.

« J’espère, avec votre soutien à tous, porter haut le flambeau de l’éducation dans la commune de Boura », a-t-il affirmé.

La présidente de la délégation spéciale de Boura, Judith Diasso/Kanyala, a félicité le responsable sortant pour le travail abattu et prodigué des conseils au nouvel entrant. Elle a également exhorté l’ensemble du personnel de l’éducation à « faire bloc » autour du nouveau chef pour assurer « le rayonnement de l’école à Boura ».

Agence d’information du Burkina

