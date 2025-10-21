Burkina-Sissili-Éducation-Solidarité-Remise-Kits

Sissili : Des vendeurs de « kabakourou » offrent 100 kits scolaires aux enfants vulnérables de Léo

Léo, 18 octobre 2025 (AIB)- L’Association Songtaaba-Nemaro-Zian des commerçants de « kabakourou » de Ghana-Yaar a offert, ce samedi 18 octobre 2025 à Léo, 100 kits scolaires et du savon « kabakourou », d’une valeur totale estimée à 650 000 FCFA, à des enfants vulnérables.

Les commerçantes et commerçants de « kabakourou » ont manifesté leur solidarité envers les enfants démunis en leur offrant chacun un sac d’écolier contenant des fournitures et trois boules de « kabakourou ».

Selon le président de l’association, Abdoulaye Ouédraogo dit « Baba », ce don s’inscrit dans la dynamique de l’appel du Président du Faso pour la construction nationale. « Nous avons pensé à ces enfants parce que le Président du Faso a déclaré qu’ils sont l’avenir du Burkina. Avec eux, demain sera meilleur », a-t-il affirmé.

L’événement s’est tenu sous la présidence du premier vice-président de la délégation spéciale de Léo, Seydou Yago, et le parrainage d’El Hadj Ibrahim Kaboré, PDG de l’entreprise Eau Sissili. Le chef de la circonscription d’éducation de base de Léo, Abdramane Nignan, ainsi que les directeurs des écoles bénéficiaires, ont également pris part à la cérémonie.

Le premier vice-président de la délégation spéciale s’est dit particulièrement touché par ce geste de générosité. « Vous avez ôté une épine de nos pieds et nous vous en remercions infiniment », a déclaré Seydou Yago, visiblement ému.

« Ce geste nous va droit au cœur. Nous n’avons que des mots de reconnaissance à l’endroit de l’Association Songtaaba-Nemaro-Zian », a souligné le chef de la circonscription d’éducation de base de Léo, Abdramane Nignan.

Le parrain, El Hadj Ibrahim Kaboré, lui, a réitéré son engagement à soutenir ce type d’actions qui « privilégient l’humain, particulièrement les enfants ».

L’Association Songtaaba-Nemaro-Zian, regroupant des commerçants spécialisés dans la vente du savon « kabakourou », envisage d’autres actions pour accompagner la politique du gouvernement burkinabè.

Agence d’information du Burkina

BAN/yos