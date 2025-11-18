Burkina-Sissili-« Dèmè Sira »-Expliqué

Sissili/« Dèmè Sira » : Les élèves sur le chemin de la solidarité

Léo, 17 novembre 2025 (AIB)-Dans le cadre de la campagne nationale « Dèmè Sira » (La Voie de la Solidarité), plusieurs établissements scolaires de la ville de Léo ont observé, lundi une montée synchronisée des couleurs nationales. Cette cérémonie symbolique marque l’engagement du monde éducatif en faveur d’un Burkina Faso plus uni et solidaire face aux défis sécuritaires et humanitaires.

Toutes les écoles de la circonscription d’éducation de base de Léo ont sacrifié au rituel patriotique, dans une ambiance à la fois recueillie et fervente. Cet événement s’inscrit en droite ligne de la campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation citoyenne lancée par le gouvernement pour renforcer la cohésion sociale et la résilience des populations.

À l’issue de l’hymne national, le message du gouvernement exhortant la jeune génération à incarner les valeurs de fraternité, d’entraide et de patriotisme, a été porté à la connaissance des élèves.

Au-delà de la cérémonie, des séances de sensibilisation ont été conduites dans les salles de classe. Animées par les enseignants, ces échanges interactifs ont permis d’expliquer concrètement aux élèves les principes de la « Dèmè Sira » et son importance dans le contexte actuel du pays. « La solidarité doit se manifester par de petits gestes de soutien, d’entraide ou de réconfort entre vous, à l’école et partout où vous êtes », a expliqué le directeur de l’école Léo-Mano B, Daouda Yaro, à ses élèves.

Les élèves et enseignants des différents établissements se sont engagés, d’une seule voix, à marcher résolument sur « Dèmè Sira ». Ils ont pris l’engagement de promouvoir au quotidien, dans leurs écoles et leurs communautés, les actions de solidarité et de vivre-ensemble pour la construction d’une nation burkinabè plus unie et plus forte. « Désormais, nous serons solidaires les uns envers les autres », ont résumé les élèves de la classe de CM2 de Léo-Mano B.

C’est avec satisfaction que le chef de la circonscription d’éducation de base de Léo, Abdramane Nignan, a pris part à cette activité à l’école Léo-Secteur 2. « Je suis rassuré que le message est bien passé et je félicite le corps enseignant pour son engagement permanent», s’est-il réjoui.

Cette mobilisation générale à Léo démontre l’ancrage profond de la campagne gouvernementale au sein de la jeunesse, fer de lance de la nation, et laisse entrevoir un élan collectif pour un avenir serein.

Agence d’information du Burkina

BAN/yos