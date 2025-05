Burkina- Sissili- Sport

Sissili/ Coupe DP Enseignement secondaire : Le lycée privé Bangré- Noma sacré champion

Léo, 2 mai 2025 (AIB)- La 3e édition de la finale de la coupe du Directeur provincial (DP) en charge de l’Enseignement secondaire de la Sissili, Lawabien Serge Toé a connu son apothéose le vendredi 2 mai 2025 au stade municipal « Zio Abdoulaye » de Léo avec la victoire de la formation du lycée Bangré-Noma sur celle du lycée provincial par 2 buts à 1 Zéro

À l’entame du jeu les 22 acteurs se sont livrés à un véritable derby en multipliant les offensives de part et d’autre. Score final 2 buts à 1 Zéro en faveur de la formation du lycée privé Bangré- Noma.

Ainsi le lycée privé Bangré- Noma est sacré champion de la 3e édition de la coupe du (DPESPFT) de la Sissili.

En plus du trophée, il a obtenu la somme de 25 000 FCFA, un jeu de maillots et trois ballons.

La finaliste malheureuse s’est consolée avec un jeu de maillots, deux ballons plus la somme de 20 000 FCFA.

Le lycée privé Maria Stella classé 3e est réparti avec un jeu de maillots, 1 ballon plus 15 000 FCFA.

Le DP de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique de la Sissili, Lawabien Serge Toé s’est dit honorer d’être au stade municipal « Zio Abdoulaye » de Léo en tant que promoteur pour célébrer non seulement les talents des jeunes mais aussi et surtout l’esprit d’équipe et de fair- play qui les unit.

M. Toé a noté que cette activité entre dans le cadre de la dynamique actuelle du ministère orientée vers l’initiation aux métiers.

Il a traduit sa reconnaissance au Haut- commissaire de la Sissili, Tewindé Isaac Sia et au parrain, Lassané Guiendé pour leur disponibilité et leur soutien à la manifestation sportive. Le DP en charge de l’Enseignement secondaire a remercié toutes celles et tous ceux qui ont donné d’eux-mêmes pour faire de cette coupe un succès.

Le parrain de la 3e édition, Lassané Guiendé a remercié le comité d’organisation pour le choix porté sur sa modeste personne pour parrainer la présente activité sportive.

Agence d’information du Burkina

OAN/NO/ATA