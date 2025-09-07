Burkina – Sissili – Football – Finale coupe de l’Unité

Sissili/Coupe de l’Unité : Le FC SONABEL vainqueur de la 4e édition

Léo, 6 septembre 2025 (AIB)-Le FC SONABEL a remporté hier samedi la 4e édition de la coupe de l’Unité en battant en finale aux tirs but, l’AS Police au stade municipal Zio Abdoulaye.

Au terme du temps réglementaire, les deux équipes sont renvoyés dos à dos aux vestiaires par l’arbitre central Souradji Yago sur un score vierge.

C’est aux tirs au but que le FC SONABEL s’est imposé par un but à zéro, remportant ainsi le trophée, un jeu de maillot, des médailles et une enveloppe de 100 000 francs.

L’AS Police de Léo quant à elle, repart avec un jeu de maillot, un ballon et la somme 60 000 francs.

Cette édition, placée sous le thème « le sport, levier de cohésion sociale, de paix et de développement, école de vie qui enseigne la discipline et l’excellence», a tenu ses promesses de rassemblement et de fraternité par l’engagement des 24 équipes participantes.

La cérémonie d’ouverture de cette finale s’est déroulée sous le patronage du Haut-commissaire de la province de la Sissili, Téwendé Isaac Sia, et sous la bénédiction de sa Majesté Lio-Pio Dan-Zwè, symbolisant ainsi l’union entre l’administration publique et la chefferie traditionnelle pour la promotion des valeurs sociales.

L’événement a connu la présence de Hadja Salia Abibata, présidente du conseil d’administration de la fédération Nununa et marraine de l’édition.

le PDG de l’entreprise « Eau Dieu Merci », a apporté son soutien à cette initiative citoyenne.

Les invités d’honneur, Evariste Diasso, Vice-président de la commission des finances de la Fédération Burkinabè de Football (FBF), et le Docteur Hyacinthe Ouédraogo, ont également honoré de leur présence cette grande fête du sport populaire.

Le Haut-commissaire Téwendé Isaac Sia a salué l’initiative des organisateurs indiquant que « le sport est bien plus qu’une activité de loisir ou de compétition. Il est un puissant vecteur de rassemblement, de dépassement de soi, d’apprentissage de la discipline et du respect des règles. C’est un véritable outil d’éducation à la paix et à la citoyenneté».

Devant les tribunes combles du stade Zio Abdoulaye, les deux formations se sont livrées un duel intense et engagé,

témoignant du haut niveau de motivation des joueurs pour remporter le trophée.

Les festivités entourant le match ont offert un spectacle riche en couleurs avec des animations culturelles et musicales, renforçant l’aspect festif et unificateur de l’événement.

Cette coupe de l’Unité a une fois de plus démontré la capacité du sport à transcender les différences et à rassembler toutes les couches de la population autour d’une passion commune contribuant ainsi au renforcement de la paix et au développement local.

En marge de cette remise de prix, le promoteur Kassoum Sissao dit « Kass la Fouine » a offert 15 kits scolaires aux élèves déplacés internes.

Créée il y a quatre ans, la coupe de l’Unité est une initiative de Kassoum Sissao, un jeune amoureux du football à Léo. C’est un tournoi de football annuel visant à promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble dans la province de la Sissili. Elle réunit des équipes de diverses corporations de la ville de Léo.

Agence d’information Burkia

BAN/yos