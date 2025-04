Burkina-Catholicisme-Papauté-Succession

« S’il y a un pape africain aujourd’hui, les mentalités sont-elles prêtes à l’accueillir ? » Anselme T. Sanon, archevêque émérite

Ouagadougou, 24 avr. 2025 (AIB) – Monseigneur Anselme Titianma Sanon, archevêque émérite de Bobo-Dioulasso, s’interroge sur la capacité des mentalités africaines à accueillir un frère noir au Vatican, alors que s’ouvre, le 26 avril prochain, la succession du 266e souverain pontife de l’Église catholique.

Interrogé par le quotidien L’Express du Faso sur la possibilité de voir un pape africain succéder au pape François, Monseigneur Sanon s’est demandé si, déjà, « nous, les Africains, sommes prêts à l’accueillir ».

« Est-ce que, s’il y a un pape noir aujourd’hui, le continent noir qui revendique un pape noir ne va pas dire qu’il est de telle région, qu’il est ceci ou cela ? », a ajouté l’archevêque émérite pour préciser sa pensée.

Prenant son propre exemple, il a rappelé que lorsqu’il occupait un poste important à Rome, il n’avait pas reçu le soutien de certains de ses frères africains.

« Il y a un poste, à un moment donné, que j’occupais à Rome ; ils te font comprendre que tu viens d’Afrique de l’Ouest. Surtout avec mes balafres, il y a eu des évêques africains qui me regardaient avec réticence. »

Concernant l’identité du futur pape, l’archevêque Sanon a déclaré qu’il sera choisi non pas en fonction de la couleur de la peau, mais selon l’inspiration que le Saint-Esprit insufflera « profondément » aux cardinaux électeurs.

« Si l’inspiration du Saint-Esprit est africaine, alors on est dans la modernité et, surtout, dans la catholicité. Quand on dit : “Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique”, cela englobe toutes les races, toute l’humanité », a confié le prélat au journal L’Express du Faso.

Monseigneur Sanon a pris sa retraite en 2010. Il a célébré les 50 ans de sa nomination comme évêque le 4 avril 2025. Dans le cadre de ce jubilé d’or, il a reçu un message signé de la main du pape François, à qui il reconnaît des qualités inspirantes de simplicité et de sincérité.

Après le décès du pape François le 21 avril 2025, les cardinaux se réuniront en conclave le 26 avril pour lui désigner un successeur.

L’Église catholique du Burkina est représentée à Rome par le cardinal Philippe Ouédraogo, le président de la Conférence épiscopale Burkina-Niger, l’archevêque Laurent Birfuoré Dabiré, le vice-président de la Conférence épiscopale, l’archevêque Gabriel Sayaogo, ainsi que l’archevêque de Ouagadougou, Prosper Kontiobo.

Agence d’information du Burkina

CK/ak/ata