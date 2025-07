SIAEL 2026 : le comité d’organisation sollicite l’accompagnement du ministère de l’enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique.

En prélude à la tenue de la 8e édition du Salon International de l’Agriculture, de l’Environnement et de l’Élevage (SIAEL), prévue du 22 au 28 décembre 2026 à Komsilga, province du kadiogo, le comité d’organisation a été reçu en audience ce mercredi 23 juillet par le ministre de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique, Docteur Boubacar SAVADOGO.

Cette rencontre avait pour objectif de faire le point sur l’état d’avancement des préparatifs du salon, et surtout de solliciter l’appui du ministère pour l’organisation d’une journée dédiée à la formation professionnelle et à la valorisation des métiers liés à la terre, au cours de l’événement.

Au nom du comité, le président national d’organisation, Issouf TRAORÉ a souligné l’importance de ces journées qui visent à mettre en lumière les opportunités de formation et d’insertion professionnelle offertes par les métiers du secteur rural. Il a insisté sur la nécessité d’une synergie d’actions pour mobiliser les jeunes autour des filières agricoles, environnementales et pastorales.

En réponse, le ministre Boubacar SAVADOGO a salué l’initiative et exprimé son engagement à accompagner pleinement le salon. Il a annoncé la mise à disposition de techniciens et de cadres spécialisés pour appuyer la définition des thématiques et la mise en œuvre des activités liées à la formation professionnelle tout au long du salon. Pour l’édition 2026, le salon a pour thème » Enjeux, defis et perspectives de la politique de production agricole, animale et halieutique

Le comité a par ailleurs saisi l’occasion pour témoigner sa gratitude pour l’accompagnement dont il a bénéficié lors du Salon Régional tenu à Ouahigouya en mai dernier à travers une attestation de reconnaissance décernée au Ministre.

Agence d’Information du Burkina