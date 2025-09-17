Burkina-Séno-Santé-Don-Sang

Séno : Une association mobilise les nouveaux bacheliers pour un don de sang

Dori, 16 septembre 2025 (AIB) – L’Action pour la Culture du Développement (ACD/NAANGUE) a mobilisé, mardi, les nouveaux bacheliers de la région du Liptako pour une opération de don de sang au profit du Dépôt Préleveur Distributeur de Produits Sanguins (DPD/PS).

À l’issue de l’opération, plus d’une cinquantaine de poches de sang ont été collectées, renforçant ainsi la disponibilité de ce produit vital dans la région du Sahel.

Selon le coordonnateur d’ACD/NAANGUE, Abdoulaye Soura, cette participation traduit l’adhésion des jeunes aux valeurs de solidarité et de responsabilité sociale. Il a affirmé que cette action constitue une preuve tangible que l’immersion patriotique est un catalyseur appréciable pour la citoyenneté et le patriotisme.

M. Soura a salué la forte mobilisation et la ponctualité des donneurs, soulignant que leur geste contribuera à sauver des vies. Il a également exprimé sa reconnaissance à la hiérarchie militaire qui a encadré les immergés, facilitant ainsi leur disponibilité pour cette action de haute portée sociale.

Pour lui, le don de sang ne doit pas être perçu comme un acte ponctuel, mais comme une habitude citoyenne à entretenir, surtout dans un contexte où les besoins en produits sanguins restent élevés dans les structures sanitaires.

Les donneurs, satisfaits d’avoir accompli cet acte citoyen, ont indiqué qu’ils prévoient d’autres initiatives civiques et patriotiques dans leur programme d’activités.

Pour ces bacheliers, il s’agit de prolonger l’esprit d’engagement acquis au cours de l’immersion patriotique en posant des gestes concrets au service de leur communauté. Leur enthousiasme témoigne d’une jeunesse prête à s’investir pour l’intérêt général et à traduire les enseignements reçus en actions pratiques.

À travers cette initiative, ACD/NAANGUE illustre sa volonté de promouvoir la culture du don de sang et de renforcer le patriotisme chez les jeunes.

Le succès de l’opération démontre que la relève générationnelle est prête à répondre aux défis de citoyenneté et de solidarité, au bénéfice des populations du Sahel.

Agence d’information du Burkina

