Burkina-Liptako-Convoi-Ravitaillement

Séno : Les FDS et VDP accueillis en héros à leur retour d’une mission de ravitaillement par la population de Dori

Dori, 14 oct. 2025 (AIB) – Les habitants de la ville de Dori ont réservé, dans l’après-midi du mardi, un accueil triomphal aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), de retour d’une mission de ravitaillement des populations de la province du Yagha, chef-lieu, Sebba.

Le convoi, composé de véhicules militaires, civils et de motocyclistes, a parcouru près de 100 kilomètres entre Sebba et Dori, sur un axe réputé difficile en raison du contexte sécuritaire.

Partis pour apporter des vivres et un appui logistique aux populations de la province du Yagha, les FDS et les VDP ont accompli cette mission dans un esprit de patriotisme et de solidarité nationale.

Selon des témoins, l’arrivée du convoi à Dori, aux environs de 18 heures, a suscité une vive émotion, traduisant la reconnaissance des habitants envers ces hommes et femmes qui risquent leur vie pour le bien des autres.

Depuis les premières heures de la journée, de nombreux habitants de Dori, notamment ceux du quartier Nyarala, s’étaient massés le long de la voie principale pour ne pas manquer ce moment historique.

Des haies humaines se sont formées de part et d’autre de la chaussée, dans une ambiance de joie, de chants et de slogans patriotiques tels que « Vive IB ! », « Vive les FDS ! », « Vive l’AES ! » ou encore « La patrie ou la mort, nous vaincrons ! ».

Les populations, visiblement émues, distribuaient de l’eau aux combattants en signe de gratitude et d’encouragement.

Pour les habitants de Dori, cet accueil n’était pas qu’un simple geste de reconnaissance, mais un acte de solidarité nationale et de soutien moral à ceux qui défendent la patrie.

« Nous sommes fiers de nos FDS et VDP. Ils font preuve de courage et méritent tout notre respect », a confié un habitant du quartier Nyarala.

Cette scène, empreinte d’émotion, témoigne de la cohésion et de la détermination des populations du Sahel à soutenir les forces engagées dans la sécurisation du territoire.

En accueillant ainsi leurs héros de retour de Sebba, les populations de Dori ont montré que, face aux défis sécuritaires, la solidarité demeure la meilleure arme.

Entre reconnaissance, fierté et espoir, cet événement illustre la résilience du peuple sahélien et son engagement indéfectible aux côtés des forces combattantes pour le retour définitif de la paix au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina (AIB)

AMM/bak