Séno : Les corps constitués réaffirment leur attachement aux valeurs patriotiques

Dori, 7 oct. 2025 (AIB) –Les corps constitués de la région du Liptako ont procédé mardi à Dori, à la montée collective des couleurs nationales. Cette activité s’inscrit à la fois dans le cadre de la montée mensuelle du drapeau et dans la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JNEPAC), prévues du 2 au 16 octobre 2025.

Présidée par le secrétaire général de la région, Auguste Kinda, représentant le gouverneur, la cérémonie a rassemblé les forces vives locales autour du drapeau national.

Selon M. Kinda, cette montée des couleurs traduit la volonté des autorités régionales de raviver l’esprit de patriotisme, d’unité nationale et d’engagement citoyen, indispensables à la cohésion sociale et à la défense des valeurs républicaines.

Au cours de la cérémonie, le secrétaire général a livré le message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, adressé à l’ensemble du peuple burkinabè.

Dans son message, le chef de l’État a appelé chaque citoyen à s’impliquer activement dans la protection des biens publics, la promotion de la discipline et la lutte contre la corruption et le racket, fléaux qui minent encore certaines structures publiques et privées.

M. Kinda a profité de l’occasion pour revenir sur les événements majeurs ayant marqué la région du Liptako au cours du mois de septembre 2025, notamment dans les domaines éducatif, culturel et sportif, témoignant du dynamisme de la région malgré le contexte sécuritaire.

En réaffirmant leur attachement aux symboles de la République, les corps constitués du Sahel traduisent la ferme volonté des populations à défendre la nation et à contribuer à la construction d’un Burkina Faso uni, résilient et prospère.

Agence d’information du Burkina

AMM/bak