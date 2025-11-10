Burkina–Liptako–Bulletin–Sécurité–Alimentaire

Séno : Le Système d’alerte précoce du Sahel valide l’éditorial 2025 sur la situation alimentaire et sécuritaire

Dori, 7 nov. 2025 (AIB) –L’équipe du Système d’alerte précoce (SAP) de la Direction régionale de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques (DRARAH) du Sahel a procédé vendredi à Dori, à la validation de l’éditorial régional de l’année. Intitulé « Éditorial de la région du Sahel », le document présente un état des lieux détaillé de la situation alimentaire, agrosylvopastorale, sanitaire et sécuritaire des ménages sahéliens.

Face aux risques de sécheresse, d’inondations, d’attaques parasitaires et à l’apparition de maladies animales, la DRARAH du Sahel mise sur la prévention. Grâce à la collecte régulière et à l’analyse des données, l’équipe du SAP a fourni aux autorités des informations fiables leur permettant d’anticiper les crises et de renforcer la résilience des communautés.

Selon les conclusions de l’éditorial, la campagne agricole 2025 s’est globalement bien déroulée dans le Sahel burkinabè. Malgré une période de soudure difficile, marquée par la hausse des prix des denrées de base et la faiblesse du pouvoir d’achat, les ménages ont su faire preuve de résilience.

La production agricole, pastorale et halieutique a permis d’atténuer les effets de la vulnérabilité alimentaire. Les actions concertées des acteurs locaux et des partenaires ont contribué à améliorer la disponibilité des vivriers et à renforcer la sécurité alimentaire dans plusieurs zones.

Sur le plan sécuritaire, le document relève une accalmie relative dans la région. Même si quelques attaques terroristes sporadiques ont été enregistrées, la situation demeure sous contrôle grâce aux efforts combinés des Forces de défense et de sécurité et à la vigilance des populations. Cette stabilité, encore fragile, a favorisé la bonne conduite des activités agricoles et humanitaires.

La production de l’éditorial a bénéficié de l’appui technique et financier de l’ONG Care, à travers le programme Innovation pour la Résilience au Sahel (PIRSA)-Liptako-Gourma. Ce soutien a permis de mettre à disposition un outil d’aide à la décision facilitant la planification et la coordination des interventions humanitaires et de développement.

Représentant le gouverneur de la région du Sahel, le conseiller technique Abdoul Aziz Bandaogo a salué la qualité du document et exprimé sa gratitude envers le partenaire pour son appui constant aux initiatives de résilience dans la région.

La validation de l’éditorial 2025 du SAP illustre l’engagement des acteurs régionaux à anticiper les crises et à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages sahéliens. Elle témoigne également de la pertinence du partenariat entre l’État et ses partenaires techniques dans la construction d’un Sahel plus résilient et plus apaisé.

