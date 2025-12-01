Burkina-Liptako-Lancement-Projet

Séno: Le projet RISE pour renforcer la résilience des populations du Burkina Faso et du Niger lancé

Dori, 28 nov. 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la région du Sahel, Auguste Kinda, a lancé vendredi à Dori, le projet de renforcement de la résilience et de soutien intégré aux situations d’urgence, connu sous l’acronyme RISE.

Le projet vise à améliorer la réponse apportée aux communautés affectées et à renforcer leur capacité d’adaptation face aux crises récurrentes.

La mise en œuvre du projet RISE sera assurée par le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), chef de file d’un consortium comprenant le Conseil régional des unions du Sahel (CRUS) et l’ONG ALIMA.

Selon le responsable de zone du NRC, Amadou Maïga, l’intervention couvrira les communes de Markoye, Gorom-Gorom, Dori et Seytenga au Burkina Faso, ainsi que celles de Téra et Ayorou au Niger.

Les organisations partenaires entendent conjuguer leurs expertises afin d’apporter une réponse multidimensionnelle aux besoins des personnes déplacées internes et des communautés d’accueil, souvent confrontées à un accès limité aux services essentiels. Le financement du projet est assuré par le Fonds régional pour le Sahel, pour un montant de 2,6 milliards de francs CFA.

D’après M. Maïga, le projet RISE se veut une intervention intégrée couvrant plusieurs domaines prioritaires, dont la protection, la santé, la nutrition et la sécurité alimentaire. Sur une période de 22 mois, le projet prévoit d’assister plus de 200 000 personnes vulnérables.

Dans l’exécution du projet, le Conseil régional des unions du Sahel (CRUS) jouera un rôle central dans le volet sécurité alimentaire.

Il accompagnera 690 ménages à travers la distribution de vivres, la mise en place d’aménagements agricoles pour le maraîchage, la relance des activités pastorales par la reconstitution de cheptel et le renforcement des capacités organisationnelles et économiques des bénéficiaires.

Pour sa part, l’ONG ALIMA interviendra dans les formations sanitaires afin d’assurer les services de santé et de nutrition. Cette répartition des responsabilités vise à optimiser l’impact du projet et à garantir une couverture cohérente des besoins identifiés sur le terrain.

En procédant au lancement du projet RISE, M. Kinda a salué l’engagement du consortium conduit par le NRC. Il a réaffirmé la disponibilité de l’administration régionale à accompagner toutes les initiatives visant à améliorer les conditions de vie des populations du Sahel, fortement éprouvées par l’insécurité et les crises humanitaires successives.

Selon lui, ce projet constitue une opportunité majeure pour renforcer la résilience des communautés et offrir un nouvel espoir aux ménages affectés.

