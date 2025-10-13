Burkina-Liptako-Forum-Régional-EFTP

Séno : Le Liptako prépare sa contribution au forum national sur l’enseignement

Dori, 13 oct. 2025 (AIB) – La Direction régionale de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique du Liptako tient du 13 au 14 octobre 2025 à Dori, des assises régionales consacrées à l’enseignement et à la formation techniques et professionnels (EFTP).

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs du Forum national sur l’EFTP, prévu à Ouagadougou du 27 au 28 octobre 2025, sous le thème : « Mise en œuvre des réformes pour un système d’enseignement et de formation techniques et professionnels au service du développement endogène du Burkina Faso ».

Les assises de Dori ont réuni les acteurs institutionnels, les représentants du secteur privé, les formateurs et les partenaires techniques et financiers.

Elles visent à présenter les réformes engagées dans le domaine de l’EFTP et à identifier les besoins, défis et opportunités propres à la région du Sahel.

Selon les organisateurs, ces concertations régionales permettront d’alimenter les réflexions du forum national afin d’adapter le système de formation aux réalités socioéconomiques locales.

Présidant la cérémonie d’ouverture, le secrétaire général de la région du Liptako, Auguste Kinda, a salué la participation active des acteurs régionaux et a rappelé que l’EFTP constitue un levier stratégique pour l’emploi, l’industrialisation et l’autonomisation des jeunes et des femmes.

M. Kinda a reconnu que, malgré les progrès enregistrés, le secteur reste confronté à plusieurs difficultés, notamment le manque d’attractivité des filières, l’insuffisance d’équipements modernes, la pénurie de formateurs qualifiés et l’inadéquation entre la formation et les besoins du marché de l’emploi.

Pour pallier ces insuffisances, le gouvernement a engagé plusieurs réformes structurelles.

Le secrétaire général a cité, entre autres, la stratégie nationale de développement des compétences, la mise en place de passerelles entre les filières, l’enseignement modulaire et la promotion de l’apprentissage en milieu professionnel. Ces initiatives visent selon lui à rendre l’EFTP plus inclusif, flexible et adapté aux mutations du monde du travail.

M. Kinda a appelé à une mobilisation collective des pouvoirs publics, du secteur privé, des partenaires et des formateurs pour bâtir un système d’EFTP innovant, résilient et ancré dans les réalités régionales.

Selon lui, seule une telle synergie permettra au Burkina Faso de disposer d’une formation professionnelle capable de soutenir une économie forte, créatrice d’emplois et souveraine.

Agence d’information du Burkina

AMM/bak