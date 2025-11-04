Burkina–Liptako–Montée–Mensuelle–Drapeau

Séno : Le gouverneur de la région du Liptako salue les efforts des FDS et VDP

Dori, 4 nov. 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région du Liptako, Abdoul Karim Zongo, a présidé mardi à Dori, la traditionnelle cérémonie de montée mensuelle des couleurs nationales, en présence des corps constitués, des forces de défense et de sécurité (FDS), ainsi que de nombreux invités.

Dans son allocution, le gouverneur Zongo a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit des FDS et des volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leurs multiples efforts de sécurisation et de ravitaillement des localités de la région.

« Leur engagement constant sur le terrain a contribué à renforcer la résilience des populations et à maintenir l’espoir dans cette région confrontée à de nombreux défis », a-t-il souligné.

Il a également félicité les autorités locales et les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement dans la mise en œuvre des projets de développement au profit des communautés.

Évoquant les faits saillants du mois d’octobre, le gouverneur a rappelé le lancement symbolique de la moisson sur une rizière aménagée de 83 hectares à Dori, effectué le 22 octobre 2025 par le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié.

Cette initiative, a-t-il indiqué, s’inscrit dans la politique nationale de relance agricole et d’autosuffisance alimentaire, tout en favorisant l’insertion économique des personnes déplacées internes (PDI) et des producteurs locaux.

Le gouverneur a salué les résultats encourageants obtenus sur le terrain, fruits d’une collaboration entre l’État, les producteurs et les partenaires de développement.

M. Zongo a également mentionné la tenue, le 24 octobre 2025, d’une conférence régionale sur la Confédération des États du Sahel (CES), animée par le président de la Commission nationale de la CES, M. Bassolma Bazié.

Cette rencontre, qui a réuni un large public venu de toute la région du Liptako, a permis de sensibiliser les populations sur l’encrage du projet confédéral et de renforcer leur adhésion à l’idéal de souveraineté, de solidarité et de développement partagé, prôné par l’Alliance des États du Sahel (AES).

Le premier responsable de la région du Liptako a salué la mobilisation citoyenne autour de cette initiative porteuse d’espoir pour la région.

La cérémonie de montée des couleurs du mois de novembre a ainsi servi de cadre de bilan, d’information et de mobilisation autour des actions de développement et de cohésion sociale dans la région du Liptako.

Le gouverneur Abdoul Karim Zongo a invité l’ensemble des acteurs à poursuivre, dans la discipline et la solidarité, les efforts pour le retour définitif de la paix et du développement durable dans la région.

Agence d’information du Burkina

