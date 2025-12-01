Burkina-Éducation- Remise-Kits scolaires

Séno: Le Conseil norvégien pour les réfugiés remet plus de 22 000 kits scolaires aux élèves déplacés du Liptako et de la Sirba

Dori, 1er déc.2025 (AIB)-Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a remis lundi à Dori, 22 152 kits scolaires au directeur régional de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF) du Sahel. Ce don, d’une valeur totale de 132 000 000 FCFA, est destiné aux élèves déplacés internes ainsi qu’aux enfants des communautés hôtes des régions du Liptako et de la Sirba.

Selon le responsable de zone du NRC, Amadou Maïga, cette action s’inscrit dans la réponse humanitaire que mène son organisation pour soutenir les enfants affectés par les déplacements massifs dus à l’insécurité.

D’après M. Maïga, 11 169 kits scolaires seront distribués aux élèves des provinces du Séno, de l’Oudalan et du Yagha, dans la région du Liptako, tandis que 10 983 kits sont destinés aux écoliers de la commune de Bogandé, dans la région de la Sirba.

Il a indiqué que ces fournitures permettront de renforcer l’accès des enfants concernés à un service éducatif de qualité et de faciliter leurs enseignements et apprentissages, souvent perturbés par les mouvements de population.

L’acquisition de ce matériel a été rendue possible grâce à deux projets financés respectivement par la coopération norvégienne (NORAD) et par le service de la Commission européenne chargé de la protection civile et de l’aide humanitaire (ECHO).

Le responsable de zone du NRC, Amadou Maïga a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la collaboration entre le NRC et les acteurs du système éducatif dans la région du Sahel.

Il a souligné que cette synergie d’actions contribue à mieux répondre aux défis rencontrés par les élèves et les enseignants dans un contexte marqué par l’insécurité et les déplacements.

Le directeur régional de l’Enseignement préscolaire, primaire et non formel du Sahel, Elhadji Boubacar, a pour sa part remercié le NRC pour ce geste qui, selon lui, allège considérablement les charges des parents et renforce les conditions d’apprentissage des enfants.

Pour le DREPPNF, cet appui revêt une importance particulière, car la région du Sahel compte plus de la moitié de ses effectifs scolaires composée d’élèves déplacés internes.

Il a indiqué que dans ce contexte, le soutien des partenaires apparaît comme un levier essentiel pour maintenir les enfants à l’école et réduire les risques de décrochage.

Les bénéficiaires, élèves comme parents, ont également exprimé leur gratitude envers le NRC pour cette assistance jugée opportune et salvatrice.

Par cette action d’envergure, le Conseil norvégien pour les réfugiés réaffirme son engagement à soutenir l’éducation en situation de crise au Sahel.

Agence d’information du Burkina

AMM/bak