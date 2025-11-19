Burkina-Liptako-Session-Cadre-Concertation

Séno : La troisième session du cadre de concertation mise sur la stabilisation de l’axe Ouagadougou–Kaya–Dori–Djibo

Dori, 18 nov. 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la région du Sahel, Auguste Kinda, a présidé mardi à Dori les travaux de la troisième session du cadre de concertation régionale sur la sécurisation et la stabilisation de l’axe Ouagadougou–Kaya–Dori–Djibo.

Cette rencontre statutaire a réuni des représentants de l’administration, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations locales, autour des défis de stabilisation et de relèvement de la région.

Selon le directeur régional de l’Économie et de la Planification du Sahel, Harouna Kaboré, la session vise à présenter les activités programmées pour soutenir la sécurisation et le développement de l’axe Ouagadougou–Kaya–Dori–Djibo (OKDD), corridor vital pour les échanges économiques et sociaux.

Parmi les actions phares, M. Kaboré a cité la réalisation d’un aérodrome à Dori, infrastructure stratégique pour le désenclavement aérien du Sahel et l’amélioration de la mobilité sécurisée.

La mise en œuvre d’activités de résilience économique et sociale au profit des populations vulnérables figure également parmi les priorités. Il s’agit notamment d’appuis à la relance économique locale, au renforcement des moyens d’existence et à la protection sociale dans un contexte marqué par l’insécurité et les déplacements de populations.

Par ailleurs, la construction et la réhabilitation d’infrastructures urbaines devront permettre d’améliorer le cadre de vie et de soutenir la dynamique de développement territorial.

Présent à la rencontre, le représentant de l’ambassadeur de l’Union européenne au Burkina Faso, Marc Duponcel, a salué les initiatives régionales et réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner les efforts nationaux de stabilisation et de développement.

Il a rappelé que l’Union européenne finance plusieurs actions en cours dans le Sahel et a encouragé la poursuite du partenariat de qualité établi avec les autorités régionales. Pour lui, l’efficacité de ce partenariat illustre la détermination partagée d’améliorer les conditions de vie des populations touchées par la crise.

Le Secrétaire générale de la région, Auguste Kinda, a rappelé que le cadre de concertation régionale, créé le 22 avril 2011, constitue un espace d’échanges, de formation et d’harmonisation des approches de développement entre les différents acteurs.

Il a exprimé sa gratitude aux partenaires techniques et financiers pour leurs efforts constants visant à renforcer la résilience et le bien-être des populations du Sahel.

En réunissant les acteurs autour des priorités de stabilisation de l’axe Ouagadougou–Kaya–Dori–Djibo et de relèvement socio-économique, la troisième session du cadre de concertation régionale confirme la volonté collective d’accompagner le Sahel vers davantage de sécurité, de cohésion et de développement durable.

