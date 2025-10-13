Burkina–Liptako–Police–Nationale–Assainissement

Séno: La Police nationale Sahel assainit les écoles A, B et F de Dori

Dori, 11 octobre 2025-(AIB) – La Direction régionale de la Police nationale du Sahel a organisé, samedi à Dori, une journée de salubrité dans la cour des écoles A, B et F. L’activité a mobilisé les forces de défense et de sécurité (FDS), les corps constitués, les enseignants, les élèves, les parents d’élèves ainsi que la population de la ville de Dori.

Cette journée d’assainissement s’inscrit dans le cadre de la 2e phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), placée sous le thème « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ! », prévue du 2 au 16 octobre 2025.

Selon le commissaire de police Bruce Tuina, représentant le directeur régional de la Police nationale du Sahel, cette activité s’ajoute à une série d’initiatives entreprises par sa direction dans le cadre des JEPPC. Il a cité entre autres des actions de police citoyenne, telles que la sensibilisation des populations sur le respect du code de la route et la promotion des valeurs civiques.

Pour le commissaire Tuina, l’assainissement des écoles A, B et F répond à un double objectif à savoir offrir un environnement propre et sain aux élèves et enseignants, et inculquer aux jeunes le sens de la discipline et du civisme.

Le commissaire a saisi l’occasion pour remercier l’ensemble des participants, notamment les FDS, les enseignants, les élèves et les habitants de Dori, pour leur mobilisation autour de cette cause commune.

Présent à cette activité, le secrétaire général de la région du Sahel, M. Auguste Kinda, a salué à sa juste valeur cette initiative de la Police nationale.

Il a exhorté les populations à mettre en pratique le thème des JEPPC, en respectant les feux tricolores, en adoptant des comportements civiques et en participant activement à l’assainissement de leur cadre de vie.

De son côté, Madame Alimarou Guiré /Lompo, participante à la journée, a exprimé sa fierté d’avoir pris part à une action qui contribue à la propreté et au bien-être collectif.

À travers cette journée de salubrité, la Direction régionale de la Police nationale du Sahel démontre une fois de plus son engagement citoyen et patriotique.

Au-delà du nettoyage des écoles, cette initiative symbolise la volonté des forces de sécurité de renforcer la cohésion entre les populations et les institutions autour des valeurs de discipline, d’ordre et de civisme, indispensables à la construction d’un Sahel plus propre, plus sûr et plus uni.

Agence d’information du Burkina

AMM/bak