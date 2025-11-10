Burkina–Liptako–Journée–Sports–Loisirs

Séno : La journée des loisirs 2025 célébrée sous le signe de la paix et de la résilience

Dori, 8 nov. 2025 (AIB) – La Direction régionale des Sports et des Loisirs du Sahel a organisé, samedi à Dori, la journée des loisirs, édition 2025, placée sous le thème : « Cultivons la paix et la résilience par les loisirs ». L’événement a réuni près de 248 compétiteurs, dont 50 enfants, venus prendre part à diverses activités récréatives.

Ces moments de détente ont permis aux participants de se retrouver autour d’un idéal commun : renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix à travers le jeu.

Les compétiteurs se sont affrontés dans plusieurs disciplines ludiques et sportives, notamment le scrabble, le ludo, l’awalé, le damier, les cartes, le tir au but et la pétanque. Ces jeux de société et d’adresse ont permis aux jeunes, adultes et enfants de démontrer leurs talents, tout en cultivant la convivialité et l’esprit d’équipe. À l’issue des compétitions, les meilleurs ont été récompensés par des médailles et des enveloppes symboliques, témoignant de la reconnaissance des efforts fournis.

Présidant la cérémonie, le secrétaire général de la région du Sahel, Auguste Kinda, a salué la vision du ministère des Sports, qui fait du sport et des loisirs des outils au service de la paix, de la santé mentale et du vivre-ensemble.

Il a félicité les participants pour leur engagement, leur esprit de fair-play, d’équipe et leur enthousiasme. « Vous avez montré aujourd’hui que malgré les épreuves, nous pouvons toujours cultiver la joie, l’unité et la solidarité à travers des activités simples, mais pleines de sens », a-t-il déclaré.

M. Kinda a souligné que cette journée allait au-delà du simple divertissement. Selon lui, le sport et les loisirs constituent des réponses concrètes aux crises sociales et sécuritaires que traverse la région. Il a ainsi invité les forces vives du Sahel à promouvoir davantage les loisirs, à soutenir les jeunes et à faire du sport un levier de cohésion et de résilience communautaire.

La journée des loisirs 2025 dans la région du Sahel s’est achevée dans une ambiance festive et fraternelle. Au-delà des jeux et des récompenses, elle a permis de rappeler que les loisirs restent un puissant moyen de renforcer les liens sociaux, d’apaiser les cœurs et de construire la paix au sein des communautés.

Agence d’information du Burkina

AMM/bak