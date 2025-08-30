Burkina – Sahel – Don – FDS -Motos– Drone

Séno : La délégation spéciale régionale équipe les forces combattantes de 200 motos et 10 drones

Dori, 27 août 2025, (AIB) – Le gouverneur de la région du Sahel, Abdoul Karim Zongo, président de la délégation spéciale régionale, a remis mercredi, un important lot de matériel au commandant de la 4e région militaire, chef de bataillon Amadou Sanou dans le cadre de mobilisation citoyenne face aux défis sécuritaires que traverse le Burkina Faso.

La dotation est composée de 200 motos, 10 drones, des pièces de rechange et du lubrifiant. La cérémonie, qui s’est tenue au Camp Liptako de Dori, a mobilisé les corps constitués de la région du Sahel.

Dans son allocution, le gouverneur Abdoul Karim Zongo a expliqué que ce geste s’inscrit dans le cadre d’une mobilisation citoyenne face aux défis sécuritaires que traverse le Burkina Faso. Selon lui, la délégation spéciale régionale du Sahel a voulu, à travers cet appui, traduire la solidarité et l’engagement des populations à soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

« Le Burkina Faso est engagé dans une lutte acharnée contre le terrorisme et il est de bon ton que chaque citoyen apporte sa contribution à cet effort de paix », a-t-il déclaré.

Le gouverneur a par ailleurs insisté sur les attentes des populations vis-à-vis des forces combattantes, en soulignant que la sécurisation des personnes et des biens demeure une priorité partagée.

Selon M. Karim Zongo, l’acquisition de ces moyens logistiques vise à améliorer la capacité de réaction rapide des FDS et des VDP, particulièrement dans les zones difficiles d’accès.

Les drones, quant à eux, permettront d’intensifier la surveillance et de collecter des informations stratégiques utiles dans la reconquête du territoire national.

En recevant officiellement les clés des engins et le matériel associé, le commandant de la 4e région militaire, chef de bataillon Amadou Sanou, a exprimé sa profonde gratitude. Pour lui, ce soutien arrive à point nommé, car le rythme soutenu des opérations de sécurisation a fortement usé le matériel roulant disponible.

« Ce don constitue une véritable bouffée d’oxygène pour nos hommes. Il va non seulement renforcer nos capacités logistiques, mais aussi accroître notre efficacité sur le terrain », a-t-il déclaré.

Le chef de bataillon Amadou Sanou a rassuré que le matériel sera utilisé de manière rationnelle et judicieuse, dans le strict respect des besoins opérationnels. Il a également insisté sur la nécessité de maintenir et de renforcer la collaboration entre les FDS et les populations civiles.

Pour lui, la lutte contre l’insécurité ne peut être gagnée sans un engagement collectif.

À travers ce don, la délégation spéciale régionale du Sahel illustre la volonté des populations de prendre part à l’effort de guerre national. En mettant à disposition des moyens logistiques conséquents, elle apporte une réponse concrète aux besoins des forces combattantes et témoigne de la solidarité civilo-militaire.

Pour les autorités comme pour les soldats, ce geste représente un pas supplémentaire vers la reconquête du territoire et la consolidation de la paix dans la région du Sahel.

Agence d’information du Burkina

AMM/bbp/ata