Burkina–Liptako–Mémorial–Thomas–Sankara–Coordination–Installation

Séno: La coordination régionale du Comité International Mémorial Thomas Sankara installée

Dori, 19 nov. 2025 (AIB) – Le secrétaire général (SG) de la région du Sahel, Auguste Kinda, a installé mercredi à Dori, la coordination régionale du Comité International Mémorial Thomas Sankara (CIM-TS) du Liptako. La cérémonie d’installation a été placée sous le thème : « Héritiers de Thomas Sankara unis pour la préservation de la mémoire et des idéaux de Thomas Sankara ».

Elle a réuni les corps constitués, des acteurs de la société civile ainsi que plusieurs personnalités ressources venues témoigner de leur attachement à la mémoire du capitaine Sankara

La nouvelle coordination régionale du CIM-TS, composée de 8 membres, est désormais dirigée par Moussa Diallo.

Dans son intervention, il a rappelé que la mission principale du comité est de défendre et de promouvoir les idéaux sankaristes à travers des actions de sensibilisation, d’éducation citoyenne et de mobilisation communautaire.

Selon M. Diallo, la jeunesse doit être au cœur de la dynamique, car elle représente « la force motrice indispensable à la défense et à la pérennisation de la révolution progressiste populaire ».

Il a invité les jeunes du Sahel à s’approprier la cause sankariste et à soutenir toutes les initiatives visant à faire rayonner la pensée du capitaine Sankara, fondée sur la souveraineté, l’intégrité, le courage politique et la justice sociale.

Le nouveau coordonnateur régional du CIM-TS a aussi insisté sur la nécessité de maintenir vivants les idéaux de Thomas Sankara qui constituent, selon lui, un repère essentiel pour les générations actuelles et futures.

Le secrétaire général de la région du Sahel, Auguste Kinda, a salué l’engagement de l’équipe nouvellement installée. Il a encouragé la coordination à mobiliser davantage la jeunesse du Liptako, qu’il a qualifiée de « fer de lance et avant-garde de la révolution progressiste populaire ».

Pour le SG Kinda, aucune dynamique de transformation sociale ne peut aboutir sans une jeunesse consciente, déterminée et résolument engagée pour la défense de la souveraineté nationale.

Le chef de bataillon, Amadou Sanou, invité d’honneur, a souligné que la révolution progressiste populaire repose essentiellement sur l’adhésion et le soutien des populations.

Selon lui, la création de cette coordination vient renforcer les efforts de mobilisation sociale en faveur du développement et de l’affirmation souveraine du Burkina Faso.

La coordination régionale du CIM-TS du Liptako entend jouer un rôle déterminant dans la promotion de la pensée sankariste et dans la mobilisation de la jeunesse autour des valeurs de souveraineté, d’intégrité et de développement.

Agence d’information du Burkina

AMM/bak