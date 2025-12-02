Burkina-Liptako-Élaboration-Plan-Contingence

Séno : La commune de Dori se dote d’un plan de contingence pour reposter à d’éventuelles crises humanitaires

Dori, 2 déc.2025 (AIB)-La commune de Dori s’est dotée mardi, d’un plan de contingence de plus de 500 millions de FCFA afin de renforcer sa préparation et sa capacité à reposter à d’éventuelles crises humanitaires.

Ce document de planification a été élaboré par le Conseil départemental de secours d’urgence et de réhabilitation (CODESUR) de Dori avec l’appui technique du Secrétariat permanent du Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (SP/CONASUR).

Le chef du service des études et statistiques du SP/CONASUR, Jules Zongo, a indiqué que l’activité a débuté par une formation intensive au profit des membres du CODESUR de Dori.

A l’entendre, les modules ont porté sur la gestion des risques et catastrophes, les mécanismes de coordination, les outils d’alerte précoce ainsi que les procédures de riposte humanitaire.

À la suite de la formation, les participants ont procédé à l’élaboration et à la validation du plan de contingence de la commune, estimé à plus de 500 millions de FCFA a expliqué M. Zongo.

Cette somme est destinée à la mise en place de stocks d’urgence, la formation continue des acteurs, le renforcement des dispositifs de communication et d’alerte ainsi que les activités d’assainissement et de prévention communautaire.

Le chef du service des études et statistiques du SP/CONASUR, a salué l’engagement du CODESUR et de l’ensemble des acteurs locaux dans le processus.

Il a également exprimé sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers, en particulier l’ONG Help, dont l’appui a été déterminant pour la tenue des travaux et l’Union Fraternelle des Croyants (UFC) son partenaire de mise en œuvre.

M. Zongo a estimé que le document de contingence ne doit pas « dormir dans les tiroirs ». Il a, pour ce fait, appelé les acteurs à assurer sa large diffusion, à maintenir un plaidoyer actif pour la mobilisation des ressources, et à intégrer le plan dans les pratiques quotidiennes de gestion des risques.

Avec l’élaboration de son plan de contingence, la commune de Dori franchit une étape importante dans la préparation et la gestion des crises humanitaires.

Il revient désormais aux acteurs locaux de maintenir la dynamique et de veiller à la mise en œuvre effective de ce document stratégique.

Agence d’Information du Burkina

AMM/bak