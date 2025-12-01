Burkina-Liptako-Éducation-Hommage

Séno : La communauté éducative rend hommage à l’inspecteur Yacouba Sawadogo après 21 ans de service

Dori, 29 nov.2025 (AIB)-Le monde éducatif de la province du Séno a rendu, samedi à Dori, un hommage sobre et chaleureux à l’inspecteur Yacouba Sawadogo, chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Sampelga, admis à rejoindre un nouveau poste dans la région du Centre.

Organisée sous la présidence du directeur provincial de l’enseignement préscolaire, primaire et non formel (DPEPPNF) du Séno, cette cérémonie a rassemblé les CCEB et les encadreurs pédagogiques venus saluer l’engagement exemplaire d’un homme dont le parcours force l’admiration.

Entré en fonction en 2004 dans la commune de Boundoré, à l’école de Soulountou, dans la province du Yagha, Yacouba Sawadogo a su, dès ses débuts, marquer son passage par son assiduité et son sens du devoir.

Après huit années de service dans le Yagha, il est affecté dans le Séno, à l’école primaire publique de Tiékalédji, dans la commune de Gorgadji.

Dans cette même commune, il poursuit son chemin dans plusieurs établissements. Les écoles primaires publiques de Pekoué, Bangataka-Léré et Gorgadji A bénéficieront de sa rigueur professionnelle. Plus tard, c’est dans la commune de Dori qu’il continue son service, notamment à l’école primaire publique de Kampiti.

Son engagement et ses compétences le conduisent à l’École normale supérieure de l’Université de Koudougou où il suit deux années de formation avant d’être nommé chef de la CEB de Sampelga. Cette nomination vient couronner un parcours ascendant et constant.

Parti du grade d’instituteur adjoint certifié (IAC), Yacouba Sawadogo a progressivement franchi les différentes étapes de sa carrière. Il devient successivement instituteur certifié (IC), instituteur principal (IP) puis inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle (IEPENF).

Ces promotions traduisent non seulement la reconnaissance de ses pairs, mais aussi la constance d’un travail accompli avec dévouement dans un contexte sécuritaire parfois difficile, au cœur du Sahel.

Pour de nombreux enseignants, il demeure un modèle de résilience et de professionnalisme. Après 21 années passées au service de la nation dans les provinces du Yagha et du Séno, l’inspecteur Sawadogo quitte le Liptako pour rejoindre son nouveau poste dans la région du Centre.

Prenant la parole, l’inspecteur Yacouba Sawadogo a exprimé sa gratitude envers la communauté éducative. « Je pars avec un sentiment de joie et de réel plaisir d’une mission bien accomplie. Le Sahel m’a tout donné. Je tiens à remercier tous les acteurs pour cette marque de reconnaissance », a-t-il laissé entendre.

Le DPEPPNF du Séno, Hamadou Boureima Dicko, a salué à son tour le sens du sacrifice, l’engagement et la loyauté de l’homme au service de l’école burkinabè. Pour lui, le départ de M. Sawadogo constitue une perte, mais aussi une fierté pour la province qui voit partir l’un de ses cadres les plus expérimentés.

Agence d’information du Burkina

AMM/bak