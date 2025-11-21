Burkina-Liptako-Santé-Plaidoyer-Campagne-Schistosomiase

Séno : La campagne de traitement contre la schistosomiase se tiendra du 24 au 29 novembre 2025 dans les districts sanitaires de Dori, Gorom-Gorom et Djibo

Dori, 20 nov. 2025 (AIB) – La Direction régionale de la Santé du Sahel a organisé, jeudi à Dori, une rencontre de plaidoyer à l’endroit des autorités administratives et des leaders communautaires. L’objectif était de susciter leur adhésion à la campagne massive de traitement contre la schistosomiase prévue du 24 au 29 novembre 2025 dans les districts sanitaires de Dori, Gorom-Gorom et Djibo.

Présidée par le Secrétaire général (SG) de la région du Sahel, Auguste Kinda, la séance a permis de rappeler l’ampleur de la maladie dans la région, ainsi que l’importance de l’engagement local pour en réduire l’impact.

Dans son intervention, M. Kinda a souligné que la schistosomiase va bien au-delà d’un simple problème de santé publique. Selon lui, cette maladie parasitaire « affaiblit les enfants, nuit à leurs performances scolaires, réduit la productivité des adultes et fragilise des communautés déjà confrontées à des défis sécuritaires et humanitaires ».

S’appuyant sur les données de l’Organisation mondiale de la santé, le SG a indiqué que plus de 250 millions de personnes sont touchées dans le monde, dont plus de 90 % en Afrique. Il a rappelé que les populations vivant autour des points d’eau au Burkina Faso restent particulièrement exposées.

Face à cette situation, la région du Sahel mettra en œuvre une vaste opération de traitement de masse du 24 au 29 novembre 2025 dans les provinces du Séno, de l’Oudalan et du Soum.

Le Praziquantel sera administré dans les centres de santé, les écoles, les marchés et d’autres lieux publics, afin d’assurer une couverture optimale.

Le SG Kinda a également salué l’engagement du ministère de la Santé ainsi que l’appui constant des partenaires techniques et financiers, dont les contributions demeurent essentielles pour soutenir les efforts de prévention et de lutte contre les maladies tropicales négligées dans la région.

Les responsables sanitaires comptent, par ailleurs, sur l’implication active des leaders communautaires pour encourager les populations à participer sans réticence à cette campagne, indispensable pour réduire la transmission de la maladie.

À travers ce plaidoyer, les autorités régionales entendent renforcer la mobilisation autour de la lutte contre la schistosomiase. La campagne de novembre représente une étape cruciale pour diminuer la prévalence de cette maladie silencieuse et améliorer la santé et le bien-être des populations sahéliennes.

