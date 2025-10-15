Burkina-Liptako-Éducation-Conférence-Pédagogique.

Séno/Education : Les enseignants renforcent leurs capacités sur les réformes éducatives

Dori, 15 oct. 2025 (AIB) – Les enseignants du primaire de la province du Séno ont entamé, mercredi à Dori, leur conférence pédagogique annuelle. Cette rencontre vise à renforcer leurs capacités sur la mise en œuvre effective des réformes engagées dans le système éducatif burkinabè.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Dori, Atiana Ayiyongo, en présence du directeur régional de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF) du Sahel, Elhadji Boubacar, et du directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Séno, Hamadou Boureima Dicko.

Dans son discours d’ouverture, le PDS a salué l’engagement des enseignants qui, malgré les difficultés du moment, continuent d’assurer leur mission d’éducation et de formation.

Il a aussi transmis aux participants le message d’encouragement et de soutien du ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales.

Pendant quatre jours, les enseignants vont réfléchir sur des thématiques liées à l’implémentation et à la généralisation des réformes éducatives en cours. Les travaux porteront particulièrement sur l’appropriation des curricula des sous-cycles du cours élémentaire (CE) et sur les outils d’accompagnement pédagogiques qui y sont associés.

Des communications thématiques, des travaux en atelier et des leçons modèles sont également inscrits au programme, afin de permettre aux participants de mieux comprendre et appliquer les orientations du nouveau dispositif pédagogique.

L’inspecteur, chef de la circonscription d’éducation de base (CEB) de Dori 1, M. Michel Sanou, a exhorté les enseignants à s’impliquer activement dans les travaux. Selon lui, leur contribution est essentielle pour une mise en œuvre réussie des réformes dans les classes et une amélioration durable de la qualité de l’éducation dans la province du Séno.

À travers cette conférence pédagogique, les acteurs de l’éducation du Séno entendent contribuer efficacement à la réussite des réformes en cours, gage d’une école burkinabè plus performante, inclusive et adaptée aux réalités locales.

Agence d’information du Burkina

AMM/bak