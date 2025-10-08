Burkina–Liptako–Éducation–Journées–Pédagogiques

Séno: Des journées pédagogiques pour renforcer les compétences des enseignants du secondaire

Dori, 7 octobre 2025 (AIB) –La Direction générale de l’enseignement général (DGEG) organise du 7 au 10 octobre 2025 à Dori, des journées pédagogiques au profit des enseignants du secondaire, de la formation professionnelle et technique des provinces du Séno et du Yagha.

Cette session 2025 s’inscrit dans le cadre du programme national de formation initiale et continue du personnel enseignant, conduit par le ministère en charge des enseignements secondaires, de la formation professionnelle et technique.

Selon le directeur provincial de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Séno, Damien Tiendrébéogo, ces journées ont pour objectif principal de renforcer les compétences professionnelles des enseignants afin de leur permettre de mieux s’approprier les réformes en cours dans le système éducatif.

Il s’agit notamment de la mise en œuvre de l’approche par les compétences et du parcours individualisé (APC/PI), deux méthodes pédagogiques qui visent à placer l’apprenant au centre du processus d’enseignement/apprentissage.

Pour M. Tiendrébéogo, « ces rencontres constituent un cadre d’échanges privilégié permettant aux enseignants de revisiter leurs pratiques, de mutualiser leurs expériences et de s’adapter aux innovations pédagogiques introduites dans le système éducatif ».

Ces journées pédagogiques selon lui, offrent aux enseignants un véritable espace de réflexion, d’analyse et de perfectionnement professionnel. Elles doivent leur permettre de renforcer la maîtrise des outils pédagogiques modernes, d’améliorer la planification de leurs cours et d’adopter des méthodes innovantes répondant aux besoins des apprenants.

Les travaux permettront également d’approfondir plusieurs innovations majeures portées par les nouvelles orientations du ministère. Parmi celles-ci, les établissements polyvalents, présentés comme une réponse structurante aux défis d’équité, de qualité et de rationalisation des ressources humaines dans le secteur éducatif.

L’accent sera aussi mis sur l’initiation aux métiers, un dispositif qui vise à rapprocher l’école du monde du travail, en préparant les jeunes à leur insertion socio-professionnelle à travers des formations pratiques.

Les participants aborderont en outre le conseil d’école, instrument de gouvernance participative et inclusive, ainsi que l’éducation civique et citoyenne, destinée à consolider les valeurs républicaines, la cohésion sociale et la culture de la paix.

Le directeur provincial a invité les participants à faire preuve d’assiduité, de rigueur et d’engagement tout au long des travaux afin d’en tirer le meilleur profit.

À travers l’organisation de ces journées pédagogiques, la Direction générale de l’enseignement général réaffirme sa volonté d’accompagner les enseignants dans leur mission d’éducation et de transmission du savoir.

Ces assises de Dori traduisent la détermination du ministère à promouvoir une éducation de qualité, inclusive et adaptée aux exigences du monde contemporain, tout en renforçant les compétences du personnel enseignant au service du développement national.

Agence d’information du Burkina

AMM/bak