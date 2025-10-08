Burkina–Liptako– Détenus–MAC–Assainissement

Séno : Des détenus de la Maison d’arrêt et de correction de Dori participent à l’assainissement de la ville

Dori, 7 oct. 2025 (AIB) –Vingt détenus de la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Dori ont pris part mardi, aux travaux d’hygiène et d’assainissement dans l’enceinte de la mairie de Dori. Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’initiative d’appui aux travaux de haute intensité de main-d’œuvre (HIMO) à travers l’administration pénitentiaire. Elle est organisée par le ministère en charge des Infrastructures, en collaboration avec celui de la Justice et des Droits humains.

Selon le directeur de la MAC de Dori, Démi Oumarou, cette opération vise à occuper utilement les détenus tout en contribuant à l’amélioration du cadre de vie de la commune. Elle s’insère également dans l’initiative gouvernementale de commutation des peines privatives de liberté en travaux d’intérêt général.

M. Oumarou a expliqué que l’initiative consiste à permettre à certains détenus, condamnés à des peines fermes, de voir une partie de leur peine remise en échange d’un mois de travail au profit de la collectivité.

« Concrètement, un détenu condamné à quatre mois ferme, en travaillant un mois dans le cadre de ces activités, bénéficie de la remise des trois mois restants », a-t-il précisé.

Le directeur de la MAC a indiqué cette mesure incitative est bien accueillie par les pensionnaires de la maison d’arrêt. « Les détenus éligibles à cette initiative l’apprécient à sa juste valeur. Elle suscite d’ailleurs un réel engouement au sein de l’univers carcéral », a-t-il confié.

Le représentant du directeur provincial des Infrastructures du Séno, Paulin Ouédraogo, a salué la mise en œuvre de cette activité conjointe entre les départements ministériels. Selon lui, l’objectif est double à savoir améliorer le cadre de vie des populations et favoriser la réinsertion sociale des détenus.

Dans ce cadre, plusieurs actions ont été réalisées. « Au total, 650 plants ont été mis en terre, dont 550 pour la protection des berges de la mare de Dori et 100 en alignement le long des grands axes de la ville », a indiqué M. Ouédraogo.

Les participants ont également procédé au curage des caniveaux, au désherbage du site de Faso Mêbo, à la pose de dalles et au ramassage des ordures dans plusieurs quartiers de Dori.

Le premier vice-président de la délégation spéciale communale de Dori, Boureima Dicko, a salué l’initiative du gouvernement burkinabè.

À son avis, elle offre une seconde chance aux détenus et permet de renforcer la solidarité entre la communauté et ceux qui aspirent à leur réinsertion.

« Cette activité permet aux détenus d’être utiles à la société et de préparer activement leur retour à la vie civile », a déclaré M. Dicko, tout en remerciant les autorités pour le choix porté sur la commune de Dori.

L’initiative d’appui aux travaux de haute intensité de main-d’œuvre à travers l’administration pénitentiaire se veut un modèle d’inclusion sociale. En plus de contribuer à l’assainissement et à la protection de l’environnement, elle offre aux détenus une expérience de travail valorisante et une porte ouverte vers la réinsertion.

Agence d’information du Burkina

