Séno : 433 nouveaux bacheliers débutent leur immersion patriotique obligatoire à Dori

Dori, 13 août 2025 (AIB)- 433 nouveaux bacheliers de la région du Liptako ont entamé, ce mercredi, à Dori, leur immersion patriotique obligatoire, dans un esprit de discipline et de ferveur citoyenne. L’initiative vise à renforcer les valeurs de patriotisme et de cohésion nationale chez les jeunes diplômés.

Dès les premières heures de la matinée, les jeunes participants ont convergé vers la direction régionale de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle du Liptako. Accueillis dans une ambiance conviviale, ils ont été enregistrés avant leur départ vers le site d’immersion.

Chacun des bacheliers est venu avec un kit contenant les effets nécessaires pour le bon déroulement de son séjour.

Les autorités ont insisté sur l’importance de la discipline et de l’engagement durant cette période.

Parents, amis et connaissances étaient nombreux à accompagner les nouveaux bacheliers, leur adressant encouragements et conseils. Cette mobilisation témoigne de l’intérêt et de la fierté que suscite cette initiative au sein des familles et de la communauté.

Le lancement officiel a eu lieu en présence du chargé de mission à la présidence, représentant le coordonnateur technique de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité, des représentants du commandement militaire ainsi que du corps enseignant. Tous ont exhorté les jeunes à tirer le meilleur de cette expérience.

Cette immersion patriotique obligatoire marque pour ces 433 nouveaux bacheliers une étape importante dans leur parcours citoyen. Pendant leur séjour, ils auront l’occasion de consolider leur esprit de service et leur attachement à la nation, dans un contexte de solidarité et de discipline.

Agence d’information du Burkina

AMM/BBP