Séno : 400 plants mis en terre pour célébrer la Journée nationale de l’arbre

Dori, 6 sept. 2025 (AIB)- La province du Séno a marqué, à Dori, la Journée nationale de l’arbre par une cérémonie différée. À l’occasion, 400 plants d’espèces locales à valeur médicinale ont été mis en terre dans le bosquet de Kampiti, un site de trois hectares qui sera bientôt équipé d’un poste autonome d’eau pour garantir la survie des plants.

Le choix de la province du Séno s’est porté sur la plantation de 400 plants médicinaux, essentiellement des espèces locales reconnues pour leur utilité thérapeutique et leur rentabilité économique.

Selon le directeur provincial des eaux et forêts du Séno, W. Paul Rodrigues Nassa, le bosquet couvre trois hectares entièrement clôturés, offrant ainsi un espace sécurisé pour la croissance des plants.

Il a ajouté que le site bénéficiera de l’appui technique du Projet Femmes et Jeunes en Action pour des Écosystèmes Durables (FAED), ainsi que du soutien financier d’Affaires Mondiales Canada (AMC) et de la société minière IAMGOLD Essakane pour la réalisation d’un point d’eau autonome.

Le chargé du projet FAED, Rodrigues Sougué, a précisé que la création de ce bosquet s’inscrit dans les objectifs stratégiques de sa structure, qui œuvre pour la résilience écologique et l’autonomisation des communautés.

« Nous allons soutenir la mise en place du point d’eau afin de lutter contre le stress hydrique qui menace la survie des plants », a-t-il rassuré.

Pour lui, cette action conjointe témoigne de la synergie entre partenaires techniques, financiers et populations locales dans la protection de l’environnement et la valorisation des ressources naturelles.

Dans son intervention, le président de la délégation spéciale communale de Dori, Atiana Ayiyongo, a souligné que la création du bosquet de Kampiti va bien au-delà d’une simple opération de reboisement.

« C’est une véritable pharmacie mise à la disposition des générations futures », a-t-il déclaré, ajoutant que ce projet est également un hommage rendu aux ancêtres, pionniers de la thérapie à base de plantes médicinales.

Il a souhaité que le bosquet soit entretenu et valorisé afin qu’il devienne un modèle pour la région.

Le haut-commissaire de la province du Séno, Wulfran Émile Firmin Bamas, a adressé ses remerciements au projet FAED et à ses partenaires d’exécution, notamment l’antenne régionale de l’Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement (AGED) et la Société de Coopératives pour le Développement International (SOCODEVI).

Il a également exprimé sa gratitude à la population de Kampiti, qui a cédé le terrain de trois hectares servant désormais de bosquet provincial de plantes médicinales. « Ce geste traduit une vision partagée du développement durable et de la préservation des savoirs endogènes », a-t-il déclaré.

Les habitants de Kampiti ont pris une part active à la cérémonie, marquée par une forte mobilisation.

Le directeur provincial des eaux et forêts a ainsi rendu hommage aux populations, aux services déconcentrés de l’État et aux partenaires techniques et financiers, qui ont tous contribué à la réussite de la journée.

Le bosquet de Kampiti se veut un patrimoine écologique, économique et culturel, destiné à préserver la biodiversité et à renforcer la résilience communautaire. Sa réussite dépendra de l’engagement constant des populations locales et du soutien de l’ensemble des partenaires.

Agence d’Information du Burkina

AMM/bbp