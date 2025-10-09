Sénégal : Rimtalba Ouédraogo appelle la diaspora burkinabè à être des ambassadeurs intègres et courageux du pays

Ouagadougou, 7 oct. 2025 (AIB)-Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a exhorté mardi à Dakar les Burkinabè vivant au Sénégal à se comporter en véritables ambassadeurs de leur patrie, en se distinguant par le travail, le courage et l’intégrité.

S’adressant à ses compatriotes, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a indiqué que la nationalité burkinabè inspire aujourd’hui « fierté et respect », mais qu’elle constitue aussi une responsabilité. « Vous devez être à la hauteur de cette estime que dégage notre pays. Zéro compromis », a-t-il lancé.

Le chef du gouvernement a également rappelé que le Burkina Faso défend désormais avec fermeté sa souveraineté sur toutes les tribunes. « Quel que soit le plateau ou l’interlocuteur, nous affirmons sans détour la dynamique assumée par le Burkina Faso », a-t-il affirmé.

Selon lui, cette fermeté s’accompagne d’une ouverture fraternelle envers les autres peuples africains. Il a cité en exemple la décision du président Ibrahim Traoré d’instaurer la gratuité des visas pour tous les ressortissants africains souhaitant se rendre au Burkina Faso.

« Notre pays ne dresse pas de murs à ses frontières, car nul ne peut être heureux tout seul », a déclaré le Premier ministre, soulignant la volonté du Burkina Faso de renforcer la solidarité africaine.

En rappel, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo séjournait à Dakar dans le cadre de la deuxième édition du Forum Invest in Sénégal, tenue les 7 et 8 octobre 2025.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

ATA/as

Photo d’archive et d’illustration