Sécurité alimentaire : Le Programme Agroalimentaire pour la Résilience Intégrée et le Développement Économique du Sahel (Pro-ARIDES) note un bilan satisfaisant lors de sa deuxième session de Comité Consultatif Pays (CCP)

​Ouagadougou, (AIB)-Le programme Pro-ARIDES a tenu, le jeudi 25 septembre à Ouagadougou, sa deuxième session du Comité Consultatif Pays (CCP). Cette session a eu pour objectif de présenter l’état de la mise en œuvre du programme aux parties prenantes et de recueillir leurs orientations.

Le Comité Consultatif Pays (CCP) du Pro-ARIDES a tenu sa deuxième session, ce jeudi 25 septembre 2025 à Ouagadougou. Le CCP se veut un organe stratégique d’orientation pour une mise en œuvre réussie des activités du programme qui a pour objectif de contribuer à une résilience accrue, à une meilleure sécurité alimentaire et à des revenus plus élevés pour les ménages agricoles et agropastoraux dans la zone soudano-sahélienne du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Pour le bilan de la mise en œuvre de l’année 2024, le Pro-ARIDES affiche un taux reluisant. Selon la Directrice pays de SNV au Burkina, Marjon Tuinsma, en 2024 le Programme a atteint un taux d’exécution financière de 94 % et un taux d’exécution physique de 97 % ; ce qui a été salué par les parties prenantes car cela témoigne de la résilience soutenue par le programme.

Quant à l’alignement et la contribution du programme aux priorités nationales, la Directrice Pays souligne que « le Pro-ARIDES contribue pleinement à l’offensive agrosylvopastorale et halieutique, notamment à travers ses interventions parmi lesquelles, on note l’aménagement de périmètres maraîchers, la récupération des terres dégradées, l’appui des ménages à la production de compost, l’appui aux ménages vulnérables à la reconstitution de leur cheptel par la dotation de noyaux reproducteurs de petits ruminants, la restauration des espaces pastoraux, la réhabilitation et réalisation des infrastructures pastorales, l’appui à la mise en place d’unités avicoles, et la mise en place d’unités de transformation des produits locaux ».

Pour Adama Boro, représentant du Secrétaire Général du ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques, par ailleurs Président du CCP, le Burkina Faso est confronté à de nombreux défis, notamment l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, la forte pression sur les ressources naturelles et les effets du changement climatique. Face à cette situation, le gouvernement a adopté et lancé en 2023 l’offensive agrosylvopastorale et halieutique qui se veut une réponse ambitieuse et structurante pour renforcer la production, améliorer la résilience des populations et contribuer à la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. « C’est dans cette optique que le Pro-ARIDES s’impose comme un instrument de mise en œuvre de la politique agricole, notamment l’offensive » a-t-il noté. Il a par ailleurs indiqué que plusieurs résultats significatifs et concrets ont été enregistrés sur le terrain. Il s’agit entre autres de l’appui au développement des chaînes de valeurs agrosylvopastorales porteuses qui renforcent l’économie locale et favorisent l’inclusion, de la promotion d’approches innovantes de gestion des ressources naturelles qui réduisent les conflits d’usage et préservent la durabilité environnementale, et de la mise en place de mécanismes participatifs de gouvernance qui redonnent confiance aux populations dans leurs collectivités. Pour le représentant des bénéficiaires, Jean Noël Kalwoule, il a exprimé sa satisfaction au vu des résultats acquis sur le terrain à l’issue de cette première phase. « Grâce à ce programme, nous avons une facilité d’accès au financement, nous bénéficions d’un appui pour la sécurisation de nos terres, et nous avons bénéficié de périmètres maraîchers aménagés et dotés de systèmes de pompage solaire » a-t-il indiqué. Jean Noël Kalwoule a également précisé que « cela facilite la capacité de production, renforce la résilience et nous permet de satisfaire à nos besoins sur le plan alimentaire et de générer des revenus ».

Cette deuxième session du CCP a été une étape cruciale pour dresser le bilan des acquis, identifier les défis restants, et définir les perspectives pour la phase à venir. Parlant de perspectives, la Directrice Pays de SNV au Burkina a souligné que la première phase qui prend fin en 2025 a été une phase d’expérimentation, d’apprentissage. Et la seconde phase, qui va de 2026 à 2030 vise à mettre à l’échelle les acquis de cette première phase.

En rappel, le programme Pro-ARIDES est mise en œuvre par l’Organisation néerlandaise de développement (SNV) qui en est le chef de file, en collaboration avec CARE-Pays-Bas, Wageningen University and Research (WUR) et l’Institut Royal des Tropiques (KIT), ainsi que leurs partenaires locaux de mise en œuvre. L’ONF-BF, la FESCOPA-B, la CNA, Tin Tua et AFDR sont les partenaires locaux au Burkina Faso. Financé à hauteur de 100 millions d’euros par le ministère néerlandais des Affaires étrangères et d’une durée de 10 ans, la mise en œuvre de ce programme s’étend de janvier 2021 à décembre 2030, avec deux phases de cinq ans (2021-2025 et 2026-2030).

Agence d’information du Burkina

NO/ata