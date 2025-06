Second tour du BEPC 2025 : Le ministre Boubakar Savadogo encourage les candidats à Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso, 13 juin 2025 (AIB) – Le ministre en charge de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo, a procédé, ce vendredi matin, au lancement officiel des épreuves du second tour du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session 2025, au collège Sainte-Marie de Tounouma, à Bobo-Dioulasso.

Avant l’ouverture de la première enveloppe d’épreuve, le ministre a prodigué des conseils et encouragé les candidats, qu’il a trouvés « un peu plus timides » que ceux du premier tour. Il les a exhortés à rester concentrés et à donner le meilleur d’eux-mêmes.

« Nous espérons que le trébuchement du premier tour sera rattrapé. Il faut garder confiance et persévérer », a-t-il déclaré.

Le ministre Savadogo a salué l’organisation jugée « remarquable » de la session 2025, comparativement aux années précédentes. Il a adressé ses félicitations aux présidents de jury, surveillants, correcteurs et à l’ensemble du personnel mobilisé.

« Nous avons enregistré très peu d’incidents cette année. Dans toutes les localités visitées, les enseignants et présidents de jury sont unanimes sur la performance du logiciel de gestion des examens, signe du travail accompli depuis notre prise de fonction en août dernier », a-t-il souligné.

Le ministre a, par ailleurs, mis en garde contre toute tentative de fraude. « Il faut se concentrer sur les sujets, pas sur les poches à la recherche d’astuces non conformes », a-t-il averti.

