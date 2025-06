Burkina-Sahel-Yagha-Sebba-Opération-CNIB

Sebba : opération établissement de CNIB de la Coopération norvégienne au profit des populations

Sebba, 12 juin 2025 (AIB)-Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) à travers le département «ICLA» (Information, conseils, assistances légales) organise une opération d’établissement de Carte nationale d’identité burkinabè (CNIB) du 12 au 19 juin 2025 au profit des populations de la ville de Sebba, a constaté l’AIB.

Les populations de la ville de Sebba vont bénéficier du 12 au 19 juin 2025 d’une opération d’établissement de CNIB. Le NRC vient par cette occasion soulager beaucoup de personnes. En cette première journée de travail, la mobilisation a été très forte.

Selon Hama Sidi qui est l’un des premiers bénéficiaires de cette inscription, « j’ai pu m’inscrire pour l’opération CNIB. L’annonce a été faite depuis quelques jours et je me suis préparé pour être parmi les premiers. Nous attendions cette mission depuis longtemps parce que j’ai perdu mes papiers lors de la dernière attaque de la ville de Sebba. Les malfaiteurs ont brûlé la maison dans laquelle se trouvait tout ce qu’on avait. Je remercie NRC à travers ICLA pour avoir pensé à la population de Sebba qui se trouve actuellement vulnérable. Ils nous ont donné des numéros vers sur lesquels on peut appeler pour remercier les donateurs. Je prends l’engagement de les appeler pour leur dire merci pour ce geste ».

A écouter Bali Bako deuxième vice-président de la commune de Sebba, le Conseil norvégien pour les refugier à travers ICLA est venu soulager les populations de Sebba qui, depuis très longtemps attendaient de pareilles occasions. Depuis le départ de la police et avec le blocus de la ville, beaucoup de personnes ont vu leur CNIB expirer et ne peuvent rien faire.

Il explique certains ont perdu beaucoup de matériel lors de la dernière attaque dont des CNIB et d’autres documents. « Je profite de cette occasion pour dire au nom de toute la délégation spéciale de Sebba, un grand merci à NRC et à tous ceux de près ou de loin ont apporté un soutien à cette population vulnérable ».

Pour le chef de la délégation Adama Barry, « nous sommes venus à Sebba pour assister les populations à travers une opération d’établissement des CNIB. NRC pour cette opération est en partenariat avec l’Office national d’identification (ONI) de Kaya. Au niveau local, nous sommes assistés par le Centre pour la bonne gouvernance locale (CGS). Nous demandons à la population de sortir massivement pour profiter de cette mission. Nous avons à établir au moins 3000 CNIB. Je remercie les autorités pour avoir facilité le travail dès notre arrivée ».

Agence d’information du Burkina

MAM/AS